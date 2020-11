Ce este o podea flotantă și care este utilitatea acesteia într-un spațiu?

Pardoselile flotante reprezintă un concept relativ nou, însă utilitatea acestor produse este incontestabilă. Pardoselile de acest tip permit asamblarea unor rețele de cabluri sub spațiul efectiv traficabil, incluzând aici dispunerea sistemelor de încălzire în pardoseală, montajul detectoarelor de fum, sau montajul țevilor pentru sisteme de ventilație și aer condiționat.

Pardoselile flotante oferă avantajul unei separări foarte bune a spațiului, care eficientizează astfel consumurile și costurile. Dacă vrei să afli mai multe detalii despre utilitatea acestor pardoseli, iată câteva detalii mai puțin cunoscute despre ele.

Ce sunt pardoselile flotante

Pardoselile flotante reprezintă elementele de acoperire care se sprijină pe niște profile despărțitoare, chiar deasupra plăcii de beton. În general aceste tipuri de pardoseli sunt folosite pentru clădiri de birouri, iar astfel rezultă spații eficiente și durabile, care permit amenajarea corectă a elementelor din incintă.

Practic o podea flotantă reprezintă o supraînălțare a pardoselii, a stratului final, care ajută în principal la efectuarea unor lucrări ce contribuie la sporirea confortului. Scopul realizării lor este de a eficientiza costurile, iar proiectarea acestor tipuri de pardoseli se face încă de la început, de la trasarea primelor schițe ale construcției.

Ce avantaje are o astfel de pardoseală flotantă?

Costuri reduse

Prin utilizarea de panouri speciale pentru pardoseală se creează spații utile sub aceasta și sunt reduse costurile cu energia, dar și consumurile generate de utilizare unor materiale destul de scumpe pentru realizarea unor anumite sisteme de izolare. Spre exemplu, putem vorbi despre cazul sistemelor de încălzire în pardoseală, acolo unde materialele au costuri mari, dincolo de rapoartele de eficiență.

Eficiență a spațiului

Economisirea spațiului este un considerent important, care poate sta la baza alegerii podelei flotante, deoarece astfel putem evita încărcarea inutilă a spațiilor prin folosirea de țevi și cabluri.

Așa cum bine știm, fiecare echipament cu care dotăm un spațiu înseamnă de fapt o rețea de cabluri și țevi pe care trebuie să le mascăm cumva, ca să nu încarce și mai mult spațiul. Podeaua flotantă reduce această problemă prin implementarea măsurii de a restrânge toate cablurile sub spațiul de sub pardoseală, iar acest lucru aduce un plus din punct de vedere al organizării. Firește, acest tip de pardoseală îți oferă posibilitatea de a interveni sub ea, dacă este necesar, fiind realizate panouri speciale de acces, care se ridică cu ajutorul unor ventuze.

Cost redus al lucrării

O astfel de lucrare de amplasare a unei pardoseli flotante va avea costuri incipiente cu materialele și manopera, însă acestea sunt amortizate în timp și oferă rezultate încă de la început.

Vei avea nevoie de materialele necesare pentru realizarea acestei pardoseli și anume panouri lemnoase sau panouri din conglomerat lemnos, de piedestaluri pentru baza pardoselii flotante, cu rol de susținere a structurii, de garnituri antistatice și simple, dar și de traverse.

Mai apoi va trebui să te gândești și la montarea materialelor, și să aloci o sumă suplimentară pentru manoperă. În final însă, vei constata că aceste costuri nu reprezintă o sumă exagerată și că pardoseala flotantă este o alegere foarte bună, mai ales dacă o realizezi pentru spații de birouri sau spații comerciale.

Pardoseala flotantă este un concept deosebit de util pentru companii, însă el poate fi implementat în orice situație. Este important să discuți cu proiectantul despre o soluție de acest tip, deoarece ea trebuie să fie abordată încă din faza de proiectare, acolo unde se pot calcula dispunerea încărcărilor și soluțiile constructive alese, astfel încât pardoseala flotantă să răspundă nevoilor tale reale.

Photo by William Zhao on Unsplash