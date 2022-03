Cele mai chic modele de sneakers pentru sezonul cald

Anul acesta totul este despre comoditate fara concesii de moda!

Epantofi.ro inspira confort intr-un mod stilat, aducand in noile colectii modele care nu exclud comoditatea dintr-un outfit bine pus la punct. Din fericire, datorita sneakersilor, acest vis reprezinta acum o realitate.

O pereche de pantofi sport bine aleasa va functiona in orice situatie. Nu este doar o investitie in confort, ci si o sansa de a iti pune in valoare stilul individual prin multitudinea de noi modele originale si variate care au acaparat topurile.

Iata ce sa pui pe lista de shopping:

Iconicii: ii gasesti la New Balance, Adidas si Nike. Alege variate cat mai casual, retro, chunky, sau cei inspirati din anii '90.

O atentie deosebita trebuie acordata in continuare pantofilor sport albi atemporali, care au un design simplu ce poate fi introdus in orice tinuta, ce combina un caracter practic si confortabil, dar care adauga in continuare acel element chic tinutei. Nu ai cum sa dai gres cu modele clasice si versatile cum ar fi cele de la Nike, Pinko sau Adidas.

Sneakersii de designer de la Liu Jo, Pinko sau Red Valentino – este ok sa creezi un intreg outfit in functie de aceste piese de rezistenta.

Pantofii cu talpa mai groasa, chunky, sau modele ultra colorate din materiale combinate raman si in acest an in topul preferintelor, fiind un simbol al personalitatilor puternice, dezvaluind unicitatea fiecarui purtator. Modele pe care nu vrei sa le ratezi fac parte din oferta celor mai iubite branduri, printre care si Versace Jeans Couture, Liu Jo si Red Valentino.

Karl Lagerfeld este unul dintre brandurile care si-au pus amprenta pe inspiratia de primavara din acest an. Pantofii semnati cu numele celebrului designer se disting printr-un design caracteristic - multe modele sunt decorate cu imaginile lui Lagerfeld insusi sau pisica sa Choupette.

Insa, daca vrei sa faci o incursiune in vremurile de demult, poti opta in continuare pentru o pereche de sneakers de inspiratie vintage, care nu par sa dispara prea curand din topul preferintelor, avand un loc special in inimile oricarei fashioniste. Poti opta pentru modele de la New Balance, Guess sau Loretta Vitale.

Descopera perechile care vor tine pasul cu tine in aceasta primavara pe epantofi.ro! Tine minte - daca te razgandesti, acum ai 100 de zile pentru a le returna!

