Fashion week report: 4 tendinte de copiat cu mai putin de 200 lei

Cum un suflu nou in garderoba ne-ar aduce cu siguranta zambetul pe buze, am intocmit impreuna cu DEICHMANN un top al celor mai interesante tendinte de la Fashion Weeks.

De la New York la Paris, cu escala la Milano, noile tendinte in materie de incaltaminte ne fac sa anticipam un sezon fara restrictii de viata mondena si calatorii. Daca esti in cautarea unor variante pentru a nu investi sume importante intr-o noua garderoba, esti in buna companie.

Cum un suflu nou in garderoba ne-ar aduce cu siguranta zambetul pe buze, am intocmit impreuna cu DEICHMANN un top al celor mai interesante tendinte de la Fashion Weeks. Toate sunt traduse la preturi mai mult decat convenabile pentru a pasi cu dreptul in sezonul cald!

Neon mules - varianta cu toc mic si varf ascutit aduce un aer effortless-chic tuturor rochiilor, fustelor si pantalonilor lejeri.

New entry: hello, ballerinas! Stim ca ti-au lipsit si ca abia asteptai sa inlocuiesti sneakersii cu delicatii balerini. Sezonul acesta se poarta piesele situate la granita dintre minimalism si glamour, adica modele simple din materiale pretioase si moi, accesorizate cu barete stralucitoare sau sosete flausate. Noi am lasa sosetele pentru fashion influencers si ne-am concentra pe strada la varianta safe pe piciorul gol. A se purta cu rochii lungi, elegante, pantaloni scurti sau structurati, evazati, dar niciodata cu jeans skinny.

Square toe - cel mai nou trend pe care trebuie sa il experimentezi incepand de acum! Influencerii si designerii sunt dependenti de noua geometrie si, in curand, noi toti daca alegem pumps cu varf patrat sau loafers din piele intoarsa, tot cu varf patrat, bineinteles. Si da, ii poti purta cu sosete. Pentru iesirile elegante, sandalele square toes in culori puternice vor forma un contrast sexy cu fustele mini, un alt must-have al sezonului cald in 2022.

Mocasinii – daca pana acum i-ai evitat deoarece ne-am obisnuit sa trecem de la bocanci direct la sandale, anul acesta designerii ne asigura ca acest model masculin va deveni un icon chiar si atunci cand temperaturile vor creste. Alege un model azuriu deschis sau fistic pentru a resuscita stilistic toate tinutele monocrome care asteapta in dulap ocazia pentru a iesi din anonimat.

Toate cele 4 modele cat si multe altele sunt disponibile deja in magazinele DEICHMANN din tara si online pe www.deichmann.com

Vizionare placuta