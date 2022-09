Romantism la cote maxime in noua colectie Reserved

Colectia Reserved dedicata toamnei 2022 are un caracter introvertit si maximalist in acelasi timp.

Toamna este momentul ideal pentru experimentare din punct de vedere stilistic. Exprimarea personalitatii prin articole vestimentare reprezinta una din calitatile de top ale modei. Astfel, designerii Reserved au decis sa puna accent pe romantism, intr-un mod exagerat, aproape suprarealist. Un astfel de romantism este matur, constient si exprimat in extreme. Pe langa clasicele propuneri in negru, gri si bej se remarca si cea mai in tendinta culoare a sezonului: rozul aprins. Texturile care insotesc aceasta nuanta indrazneata au fost folosite atat pentru paltoanele largi, cu gulere proeminente, cat si pentru tinutele din panza tricotata si jacard, costume sau rochii de cocktail.

Colectia Reserved dedicata toamnei 2022 are un caracter introvertit si maximalist in acelasi timp. Hainele acaparatoare din materiale fine au capatat forme noi si curajoase; siluetele au devenit mai clare, avand drept repere elemente cheie de tipul haute couture, respingand astfel un uz normal al hainelor. Mai mult, contradictiile se imbina in cadre monocromatice. Tesatura jacard rigida este echilibrata de tesatura moale din plasa si volumul supradimensionat al taieturilor. Linia decolteului este elementul care atrage atentia: definita diferit in functie de croiala fiecarui articol.

Wunsche & Samsel au stat la baza identitatii vizuale. Acestia au optat pentru o atmosfera plasata in peisajul natural scotian. Dealurile verzi si arhitectura scotiana au constituit un fundal excelent pentru aceasta colectie indrazneata. Totodata, se resimte un contrast cu anotimpul, prin diversitatea texturilor si a nuantelor vibrante de roz si negru opulent. Reserved transpune o serie de piese expresive si fara compromisuri, intocmai ca romantismul regasit in prezent. Creativitatea stilistica se concentreaza pe look-uri cromatice, dominand finisajele din tesaturi: panza jacard neuniforma, dantela densa, sifon stralucitor sau lana.

Colectia este insotita de accesorii expresive si extravagante: cizme fucsia, liliac si negru, stralucitoare, peste genunchi cu textura de piele de crocodil sau pantofi cu platforma captusiti cu satin. Aspectul de toamna este transpus prin genti din panza jacard, ce fac referire la stilul baroc.

Vizionare placuta