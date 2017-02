Cand vine vorba de viata profesionala, cu siguranta ai primit foarte multe sfaturi sau ai avut acces la foarte multe informatii care ar fi trebuit sa te ajute sa faci progrese. Cu toate acestea, sunt lucruri pe care doar le-ai invatat, insa nu ai fost dornica sa le pui in practica pana acum. Daca vrei ca totul sa-ti fie mult mai usor, iata patru moduri prin care inveti sa lupti pentru idealurile tale!

Aceste patru moduri prin care inveti sa lupti pentru idealurile tale functioneaza in baza unor principii simple, care te invata sa faci un pas in fata si sa iti exprimi deschis opiniile. Nu trebuie sa tii cont de toate acele reguli stricte pe care le-ai invatat pana acum si nici nu este cazul sa iti faci griji in privinta activitatii pe care vrei sa o desfasori.

Sa lupti pentru idealurile tale este foarte usor, ai nevoie de o doza de curaj si trebuie sa dai dovada de mai multa obiectivitate in unele situatii.

4 moduri prin care inveti sa lupti pentru idealurile tale

1. Ai nevoie de timp ca sa inveti sa lupti pentru idealurile tale

Nimeni nu s-a nascut invatat, asa ca nu trebuie sa iti faci griji si nici nu este cazul sa te simti jenata din cauza greselilor pe care le-ai facut in trecut. Orice persoana are nevoie de experienta ca sa evolueze, mai ales in cariera. Asadar, nu te mai gandi ca este vorba de o calitate pe care nu o ai si incearca sa iti setezi mintea sa gandeasca pozitiv. Considera ca intreaga ta experienta profesionala este un proces care te ajuta sa te specializezi in domeniul in care activezi si astfel vei invata sa lupti pentru idealurile tale.

2. Nu trebuie sa iti fie teama sa vorbesti in fata altor oameni

Sunt foarte multe momente in care iti este teama sa iti exprimi parerea in fata colegilor sau in fata superiorilor?

foto interior si prima pagina: Goran Bogicevic , Shutterstock