Frica de dragoste se manifesta in diferite moduri. Fie ca te feresti de relatii sau ajungi sa nu te mai implici deloc, pentru ca – iti spui – “ceea ce imi doresc eu nu e posibil”, sa te inchizi in tine nu e o solutie! Ca sa gasesti marea dragoste trebuie sa fii deschisa sa cunosti oameni noi!

4 lucruri care se intampla cand ti-e frica de dragoste

1 Iti distragi atentia

Se spune ca, daca esti daramata de zece ori, trebuie sa te ridici in picioare si a unsprezecea oara. Dar, nu se stie de ce, aceasta atitudine de invingatoare e mai usor de adoptat la serviciu sau in scopurile tale financiare., e cu adevarat personal. Daca ai fost dezamagita de mai multe ori de partenerii tai, capeti o frica de dragoste si de relatii care vine la pachet cu tot felul de scuze: “Nu sunt pregatita pentru o relatie”, “Era plictisitor oricum” sau “Ceea ce imi doresc eu e imposibil de gasit”. Cand esti ranita, e firesc sa spui astfel de lucruri, dar, daca ajungi sa crezi ca nu exista in lume un partener asa cum iti doresti, e o problema. Pentru ca vei ajunge sa te sabotezi de una singura, noteaza Elitedaily.com.

Faptul ca iti spui tie insati ca nu exista barbatul la care visezi nu e adevarat, dar produce efecte asupra ta. De ce? Pentru ca iti distrage atentia de la cauza reala a esecurilor tale amoroase.

foto interior si prima pagina: Maksim Toome, Shutterstock