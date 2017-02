"Daca as avea un loc de munca in care sa fiu platit mai bine... Daca mi-as putea permite o casa mai mare... Daca as putea avea mai multe proiecte..."

Multi dintre noi traiesc intr-o stare perpetua de a dori mai multi bani, mai multe bijuterii, mai multe lucruri. Si suntem atat de axati pe astfel de situatii incat nu ne dam seama ca nu ne concentram deloc asupra lucrurilor care chiar aduc fericirea: mai multa bucurie, mai multe experiente si mai mult timp.

Potrivit specialistilor, oamenii bogati nu sunt mai fericiti decat restul oamenilor. De fapt, ei sunt mult mai stresati si petrec mai putin timp facand lucrurile care le plac.

Daca vrei sa incepi sa apreciezi ce ai si sa te opresti din a iti dori mai mult, incearca aceste strategii explicate de psihologi:

Apreciaza ce ai prin practicarea recunostintei

Oamenii care sunt recunoscatori sunt mai multumiti de relatiile pe care le au cu prietenii si familia. Sunt mai fericiti, mai optimisti si mai putin stresati. Ei simt ca au mai mult control asupra vietii lor, au un mai mare respect de sine si fac mult mai bine fata problemelor.

Asadar, cum poti aduce recunostinta in viata ta? Ai putea scrie o scrisoare de multumire unei persoane dragi careia nu i-ai multumit in mod corespunzator sau ai putea tine un jurnal zilnic in care sa scrii, la finalul zilei, trei lucruri pentru care esti recunoscator. Intr-un studiu, un grup de oameni a fost rugat sa practice acest exercitiu de multumire in fiecare zi, timp de o saptamana. Chiar daca exercitiul a durat doar sapte zile, dupa o luna participantii au spus ca sunt mult mai fericiti decat la momentul inceperii experimentului si, de asemenea au ramas mai fericiti inca trei-sase luni dupa experiment.

Intalneste oameni care nu au ce ai tu

Gandeste-te la un lucru pe care il ai si pe care nu il mai apreciezi - un laptop pe care il cari zi de zi, o masina, multe haine, o casa. Acum incearca sa vorbesti cu o persoana care nu detine astfel de lucruri. Cum este viata ei? Cu ce dificultati se confrunta?

Invata sa traiesti viata pe care o ai

Cercetarile demonstreaza ca daca ajungi sa cunosti oameni diferiti de tine, inveti sa apreciezi mai mult ce ai in viata ta si chiar sa devii mai bun.

Nu te mai compara cu oamenii din jurul tau; fa-ti timp sa iti analizezi viata, sa fii atent la lucrurile pe care deja le detii si la cat de fericit te pot face acestea. Invata sa fii recunoscator pentru tot ce ai realizat pana acum, pentru fiecare obstacol pe care l-ai avut pentru ca acesta a venit cu o lectie si, in acelasi timp, bucura-te de lucrurile marunte!