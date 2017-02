Sunt momente in care privesti in trecut si nu iti plac alegerile pe care le-ai facut sau ai tendinta sa iti faci griji la fiecare pas si iti pui foarte multe intrebari legate de viitor? Este adevarat, fiecare etapa a vietii are un scop, insa nu trebuie sa te pierzi in griji si ganduri. O lista cu 20 de adevaruri esentiale despre viata te va ajuta sa intelegi ca viitorul poate fi o experienta cu adevarat frumoasa, scrie huffingtonpost.com, fara sa mai conteze cum a fost trecutul.

Viata trebuie traita la maximum, indiferent prin ce perioade treci! Chiar daca nimeni nu iti poate da cele mai bune sfaturi sau nu iti poate spune ce trebuie sa faci pas cu pas ca sa iti fie bine, viata este frumoasa asa cum e. Renunta la toate acele griji care te tin pe loc si incearca sa pui accent pe propria fericire.

Aceasta lista cu 20 de adevaruri esentiale despre viata pe care orice femeie trebuie sa le stie te vor ajuta sa iti schimbi perspectiva si sa traiesti frumos.

20 de adevaruri esentiale despre viata pe care orice femeie trebuie sa le stie

1. Este important sa te pui pe primul loc. Trebuie sa iti pese de propria fericire inainte de toate si trebuie sa incetezi sa iti mai pese ce zic alte persoane despre tine. Fii puternica si lupta pentru ceea ce te face fericita.

2. Pune pret pe o viata sanatoasa. Consuma fructe si legume sanatoase, fa mai mult sport si renunta la toate acele ingrediente care iti pun in pericol sanatatea. Poti sa incepi cu schimbari minore, iar treptat sa iti schimbi complet stilul de viata.

foto interior si prima pagina: Subbotina Anna, Shutterstock