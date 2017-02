Un barbat din Boston aminteste parintilor ca divortul nu inseamna o despartire finala. Billy Flynn Gadbois a scris un post pe Facebook despre cum s-a trezit mai devreme pentru a cumpara flori, felicitari si ingrediente pentru a pregati micul dejun astfel incat sa isi ajute copiii lui sa isi surprinda mama lor, fosta lui sotie, de ziua ei.

"Astazi este ziua de nastere a fostei mele sotii, asa ca m-am trezit mai devreme, am cumparat flori, felicitari si ingrediente pentru micul dejun pentru a imi ajuta copiii sa pregateasca o surpriza pentru mama lor. Cineva m-a intrebat de ce dracu mai fac lucruri frumoase pentru ea daca tot ne-am despartit. Asta m-a enervat maxim. Asa ca am decis sa lamuresc o data pentru totdeauna problema.

Am doi baieti pe care vreau sa ii cresc in barbati adevarati. Modul in care ma port cu mama lor este un exemplu pentru ei si le va modela in mod semnificativ modul in care ei vor vedea si vor trata femeile. Comportamentul meu afecteaza perceptia pe care o au ei asupra relatiilor. Mai ales ca suntem divortati. Asadar, daca nu esti un exemplu bun pentru copiii tai in ceea ce priveste comportamentul pe care il ai in relatii, ar fi bine sa te aduni si sa faci cateva schimbari. Este atat de important acest lucru. Creste barbati buni. Creste femei puternice. Te rog! Lumea are nevoie de ei acum mai mult ca niciodata!"

Barbatul, in varsta de 36 de ani, a spus ca parintii divortati nu ar trebui sa permita ca sentimentele negative sa duca la un comportament urat in fata copiilor.

foto interior si prima pagina: Billy Flynn , Facebook