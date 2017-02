Invitata intr-o emisiune tv, Andreea Marin a vorbit despre adevarata iubire si despre relatia care ar trebui sa existe intre cei doi parteneri.

"Daca cel de langa tine, pe care il iubesti cum nu ai iubit vreodata nu este in aceeasi poveste cu tine, nu te agata cu orice pret de acel om. lasa-l sa plece mai departe. Exista oameni care vor trece prin viata ta si de acum inainte care au rostul de a aduce ceva, de a lasa ceva in tine si de a pleca mai departe. Nu tine cu orice pret de ceea ce tu numesti iubire. Poate ca in oglinda nu se vede perfect. Intelege ca pentru o dragoste trebuie sa fiti doi. Pur si simplu.

Pentru mine acela a fost un moment in care am constientizat ca trebuie sa ma uit in oglinda si sa ma intreb unde mai sunt eu in acea imagine. Mai exist si eu in oglinda... sau numai ceea ce vad zi de zi, intrebarile mele, ce n-am facut bine, ce ar trebui sa fac mai mult ca aceasta relatie sa mearga?

Generalizand, este vorba despre orice alt tip de relatie. Uneori poti sa ai un frate pe care il iubesti cu tot sufletul tau... dar care nu are aceleasi sentimente si are drumul lui in viata. Si alege sa isi indrepte privirea de la tine, care i-ai fost alaturi 20 de ani de zile, catre alte zari. Trebuie sa intelegi lucrul asta.

Trebuie sa lasi lucrurile sa mearga lin... daca nu curg, este degeaba. Nu este o drama daca mergi mai departe si daca deschizi ochii si ai curajul sa vezi ca exista mai multe iubiri in viata aceasta. Diferite una de cealalta...."