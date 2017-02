Despre femeia Berbec:

Element: Foc

Calitate: Cardinal;

Culoare: Rosu;

Zi: Marti;

Planeta guvernanta: Marte;

Compatibilitate: Balanta, Leu;

Numere norocoase: 1, 8, 17;

Interval: 21 martie - 19 aprilie.

Calitati: curaj, determinare, incredere, entuziasm, optimism, sinceritate, pasiune.

Puncte slabe: graba, capricii, impulsivitate;

Femeii Berbec ii plac: hainele confortabile, rolurile de conducere, provocarile.

Femeia Berbec este probabil una dintre cele mai atractive semne ale zodiacului. Cu toate ca uneori poate parea insensibila, in momentul in care se indragosteste ea iubeste din toata inima.

Femeia Berbec isi arata emotiile printr-un joc tipic de flirturi si nu are rabdare pentru mult timp. In timp ce asteapta ca barbatul sa aiba initiativa si sa raspunda la afectiunea ei evidenta, ea va face tot ce poate pentru a isi arata sentimentele. Ea stie cum sa isi ademeneasca admiratorul. Dornica sa isi impartaseasca dragostea cu cineva, este o persoana dinamica, mereu prinsa in activitati, care se angajeaza in relatii serioase.

Daca este indragostita, femeia Berbec va fi fidela partenerului de cuplu si intotdeauna il va sprijini in viata. In cele mai multe cazuri, ea are suficienta energie pentru amandoi, insa acest lucru poate fi considerat cu usurinta problema sau un defect de-al ei.

O persoana calda, pasionala si cu opinii puternice, femeia Berbec poate fi si incapatanata, cu un drum de la care cu greu se abate. Cel mai mare defect al ei este lipsa de intelegere pentru nevoile altora de a face lucrurile ei insisi. Ea doreste sa isi impuna opiniile si sa gaseasca solutii la problemele celor din jurul sau, implicandu-se foarte mult mai ales cand este vorba despre persoanele dragi.

foto interior si prima pagina: IVASHstudio , Shutterstock