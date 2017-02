Echipa Kudika 28 Februarie 2017

Data viitoare cand vei vedea o femeie puternica si te vei intreba cum reuseste, gandeste-te ca trecutul ei a facut-o sa fie femeia care este acum. Este vorba despre promisiunea pe care a facut-o acelei tinere care avea tot timpul lacrimi in ochi, care iubea si nu era iubita. In momentul in care si-a dat seama cat de importanta este, a plecat si nu s-a mai uitat inapoi.