Scorpionul este probabil unul dintre cele mai complicate semne ale zodiacului european. Nascuti intre 23 octombrie si 21 noiembrie, aceste persoane sunt inteligente, foarte pasionale, uneori posesive si razbunatoare.

Femeia Scorpion este probabil foarte pasionala, iubeste din tot sufletul si acorda o atentie speciala relatiei. Ea detesta sa faca lucrurile pe jumatate; in momentul in care se indragosteste, se dedica relatiei si asteapta ca si partenerul sa faca acelasi lucru. Pentru un Scorpion iubirea este o afacere a inimii sau nimic. O viata traita din plin, incarcata de aventuri si trairi.

Foarte serioasa, femeia Scorpion tinde sa ia viata amoroasa foarte in serios. In timp ce alte femei pot avea si o viata sociala activa, in momentul in care femeia Scorpion si-a gasit sufletul pereche, acea iubire pe care o cauta de o viata, se dedica trup si suflet acestuia.

Nu o insela niciodata!

Mare atentie deoarece un Scorpion nu iarta si nici nu uita. Daca ii tradezi increderea sau o inseli faci cea mai mare greseala din relatie. Femeia Scorpion este destul de razbunatoare si daca a fost ranita, lucrurile se schimba radical. Si mai devreme sau mai tarziu tu vei plati pentru ce ai facut.

Femeia Scorpion este renumita pentru curajul si tenacitatea ei; este foarte independenta, determinata si cu planuri mari in viata. Isi doreste sa aiba langa ea un barbat care sa ii ofere iubirea de care are nevoie si, in acelasi timp sa o lase sa fie libere, un barbat care sa o aprecieze, sa o rasfete si, cel mai important, sa o respecte.

Intensa, complicata si imprevizibila, Femeia Scorpion adora sa detina controlul asupra propriului destin. Are o persoana puternica si este atrasa de un barbat la fel ca ea pentru ca isi doreste sa creasca impreuna pe acest drum al vietii. Ea este in cautarea unui barbat puternic, increzator in fortele proprii si suficient de puternic sa o accepte pentru ceea ce este si care nu ar incerca sa o schimbe pentru nimic in lume.

Iubeste o femeie Scorpion pentru ca dragostea ei nu este pentru oricine.

