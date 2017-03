Fericirea este atunci cand te trezesti dimineata, in pijamaua ta calduroasa. Fericirea este atunci cand stai mai mult de cinci minute in dus, relaxandu-te si gandindu-te la cat de frumoasa este viata ta si cate ai realizat intr-un timp atat de scurt. Fericirea este atunci cand prinzi rasaritul cu o cana mare de cafea in mana si cu zambetul la purtator.

Fericirea este atunci cand decizi sa iti petreci weekendul in casa, infofolita in paturica pufoasa la un maraton de filme vechi. Fericirea este cand cea mai buna prietena a ta te viziteaza. Fericirea este cand vezi un necunoscut zambindu-ti in timp ce trece pe langa tine.

Fericirea este atunci cand iti iei lumea in cap si planifici o calatorie. Fericirea este cand stai pe Instagram si dai like la fiecare imagine care iti apare. Fericirea este atunci cand mananci la restaurantul tau preferat.

Fericirea este atunci cand te uiti pe fereastra si iti dai seama ca afara este frig, insa tu in sufletul tau simti un foc intotdeauna aprins, ce iti tine de cald. Fericirea este cand esti atent la timp si il urmaresti cum trece incet, incet.

Fericirea este cand primesti un buchet de lalele sau cand esti asteptata acasa dupa o zi dificila la birou cu mancarea deja pe masa. Fericirea este cand nu ai nevoie de nimeni altcineva pentru a iti confirma ca esti pe deplin fericita. Fericirea nu vine din exterior, ea exista in tine. Fericirea nu este despre alti oameni, este despre tine. Fericirea este atunci cand te bucuri de fiecare lucru marunt din viata ta.

Fericirea iti apartine. Fericirea incepe cu tine. Fericirea esti tu!

foto interior si prima pagina: HPepper , Shutterstock