Vei regreta momentul in care ea va renunta la tine si te va lasa sa pleci. Iti va fi dor de zambetul ei - acel zambet frumos, care vine din suflet, care ii face ochii sa straluceasca.

Nu vei realiza ca iti lipseste, insa dupa putin timp vei incepe sa o cauti peste tot. In timpul noptii vei cauta in mintea ta motivul adevarat pentru care ea s-a schimbat. Te vei gandi din ce in ce mai mult la ea pentru ca ii vei simti lipsa. Iar zambetul ei va fi pentru altcineva.

In timp ce te vei plimba pe strada, intr-o noapte rece, te vei uita in jur si iti vei aminti de acele momente in care mana ei tinea cu incredere mana ta. Vei regreta tot ce s-a intamplat, vei regreta ca nu ti-a pasat, ca te-ai culcat pe o ureche gandindu-te ca ea niciodata nu te va parasi. Si asta era din cauza ca aveai prea multa incredere in tine. Insa ea si-a dat seama ca merita mai mult; ca merita pe cineva care sa ii ofere atentie, sa ii ofere iubire, incredere... care sa fie alaturi de ea nu doar la bine, ci si la greu.

Iti vei da seama de cat de dificil este fara ea. Vei gasi zilele goale si stagnante. Vei incepe sa te intrebi ce ai facut inaintea ei si ce urmeaza sa faci acum fara ea. Vei fi deranjat de tacerea din jurul tau. Zilele vor trece si vei continua sa iti doresti sa o ai alaturi. Insa ea acum este ocupata cu altcineva. Cineva care ii ofera toata atentia. Nu vei mai stii ce este cu tine si incotro te indrepti.

Vei regreta momentul in care ea va renunta la tine. Pentru ca viata iti ofera o singura posibilitate de a intalni o fata ca ea - iar tu ai pierdut-o. Si ai pierdut si sansa de a o pastra in viata ta, facand-o sa realizeze ca destinul ei nu esti tu.