Tacerea mea inseamna ca m-am saturat sa lupt, iar acum simt ca nu mai este nimic important pentru care sa lupt.

Tacerea mea inseamna ca m-am saturat sa dau explicatii despre ce simt, ce traiesc, ce iubesc, ce doresc, iar acum simt ca nu mai am energie ca sa mai explic.

Tacerea mea inseamna ca am tinut pasul cu toate schimbarile din viata mea, ca nu mai vreau sa vad lacrimi pe obrajii mei. Am tinut pasul cu schimbarile, am acceptat si am invatat sa vad fericirea din lucrurile marunte.

Tacerea mea inseamna ca imi doresc sa ma regasesc ca persoana, sa inteleg ce se intampla in sufletul si in mintea mea, sa imi accept emotiile, sa ma identific cu persoana pe care o vad in oglinda.

Tacerea mea inseamna ca incerc sa depasesc toate obstacolele din viata mea cu zambetul pe buze si ca nu imi mai pierd timpul cu oamenii care nu ma accepta pentru ceea ce sunt.

Tacerea mea inseamna ca am invatat sa apreciez mai mult ceea ce am si ca nu mai las pe nimeni sa imi dicteze cum sa imi traiesc viata.

Tacerea mea inseamna ca nu mai am rabdare cu oamenii care nu stiu cum sa fie oameni; cu cei care incearca sa manipuleze, cu cei care vor sa transmita ura prin vorbele lor, cu cei care se hranesc cu aroganta si certuri.

Tacerea mea inseamna ca am ajuns intr-un punct in viata mea in care nu vreau sa pierd mai mult timp cu lucruri care ma nemultumesc sau ma dor.

