Cu siguranta in ultimul timp ai auzit multe despre planete retrograde. Dar viata de cuplu se schimba in functie de astre? Ei bine, cand vine vorba de Venus, planeta iubirii, a relatiilor si a valorilor personale, raspunsul este DA. Venus nu a fost retrograd deloc anul trecut, insa acum, in aceasta pozitie, aduce multe schimbari in vietile amoroase.

Daca esti novice in ale atrologiei, dar vrei sa afli ce iti rezerva astrele si cum viata de cuplu se schimba, hai sa-ti spunem ce inseamna mai exact “retrograd”. Planetele au o miscare de rotatie in jurul Soarelui, dar cand sunt retrograde nu inseamna exact ca se intorc invers. Ci doar ca pare, de pe suprafata Pamantului, ca ele se rotesc in sens invers.

Unele planete sunt retrograde mai des (Mercur, cel de rau augur cand e retrograd!, face asta de trei-patru ori pe an!). In ceea ce o priveste pe Venus, planeta este deja retrograda de pe 4 martie. Si pana pe 15 aprilie putem vedea efectele in relatiile amoroase. Viata de cuplu se schimba sub efectele lui Venus retrograd. Ultima data cand Venus a fost retrograda s-a intamplat de la 25 iulie pana la 6 septembrie 2015. A trecut ceva timp!

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: Luna Vandoorne , Shutterstock