Hai sa recunoastem... tot mai multe persoane isi petrec timpul judecand, barfind si cautand motive sa gaseasca defecte. Cum ar fi, insa, daca pentru fiecare gand negativ pe care il avem cu privire la o persoana sa incercam sa gasim si unul pozitiv?

Iata cum ar fi viata ta daca ai iubi mai mult si ai uri mai putin:

1. Vei gasi binele in altele

Da, acest lucru este evident. Tot timpul petrecut gandindu-te la lucrurile care nu iti plac la cineva este irosit; in schimb, de ce sa nu te concentrezi pe a gasi lucruri frumoase, care chiar iti plac la acea persoana?

2. Gasesti noi modalitati de a privi lumea

Ai posibilitatea de a intalni oameni noi, o oportunitate de a experimenta viziuni diferite asupra vietii. Doar pentru ca cineva are opinii diferite nu inseamna ca nu trebuie sa iei in considerare parerile si ideile sale

3. Inveti ceva nou despre tine

Poate ca esti de parere ca te cunosti foarte bine, insa ai atat de multe de invatat daca iti deschizi sufletul si inima in fata altor persoane. Daca gasesti lucruri care iti plac la alte persoane ai posibilitatea de a invata care sunt calitatile care conteaza pentru tine intr-o prietenie/ relatie.

4. Inveti despre o noua cultura

Daca accepti sa iti deschizi sufletul in fata oamenilor si sa incerci sa gasesti lucruri care iti plac la acestia, esti dispus sa experimentezi o noua cultura. Diversitatea este pozitiva, iar lumea ar fi chiar plictisitoare daca toti am fi la fel.

5. Te vei iubi mai mult

Prin gasirea lucrurilor pozitive in alte persoane inveti sa te iubesti mai mult. Gandurile pozitive aduc rezultate pozitive.

6. Descoperi oportunitati frumoase

Cu cat intalnesti mai multe persoane, cu atat viata ta va fi mai diversificata si cu atat vor aparea mai multe oportunitati pentru tine. Gandeste-te ca intalnesti oameni din diferite domenii de activitate si ti se vor deschide numeroase usi in momente importante din viata ta.

7. Primesti sprijin

Iti vei da seama ca nu esti singur pe aceasta lume. Karma este un lucru pozitiv: daca oferi sprijin unei persoane, si tu vei fi sprijinit in momentele dificile.

8. Impartasesti mai multe amintiri

Construirea unor relatii inseamna mai multe amintiri. Nu baza opinia pe cineva dintr-o prima impresie. Petrece putin timp cu oamenii inainte de a ii judeca.

9. Incerci lucruri noi

Ai posibilitatea sa iesi din zona de confort, sa explorezi, sa inveti si sa incerci lucruri noi. Oamenii isi vor dori sa isi impartaseasca interesele lor cu tine si poti gasi ceva nou, care sa iti placa.

10. Obtii mai mult de la viata

Prieteniile noi aduc acea scanteie in viata; vei fi interesat de mai multe lucruri, vei zambi mai mult, vei fi chiar si mai fericit.

11. Vezi schimbari pozitive

Este o reactie in lant - gasesti binele in oamenii din jurul tau, lucruri frumoase se vor intampla in viata ta. Stiti acel proverb vechi de sute de ani "Bine faci, bine gasesti!".

foto interior si prima pagina: Yuriy Seleznev , Shutterstock