Trasaturile unei Balante:

Calitati pozitive: rafinament, farmec, armonie, diplomatie;

Cea mai buna calitate: farmecul.

Motto: "Sunt zen si in deplina armonie cu viata mea."

Iubeste o femeie din zodia Balanta... pentru ca nu te va dezamagi niciodata.

Atunci cand se indragosteste, femeia Balanta este una dintre cele mai romantice si pasionale femei ale zodiacului. Acestea adora sa aiba o relatie fericita. Copil adevarat al lui Venus, Balanta este indragostita de ideea de a iubi pe cineva si de a fi iubita si este nerabdatoare sa isi impartaseasca viata alaturi de cineva.

Balanta este semnul parteneriatelor si al casatoriei. Ea are o mare nevoie de dragoste si in momentul in care iubeste simte ca nu ii mai lipseste nimic. Simte nevoia sa fie apreciata, uneori adorata. Raspunde foarte bine la admiratie si niciodata nu se plictiseste sa te auda vorbind despre calitatile sale.

Daca iubesti o femeie Balanta asteapta-te doar la momente fericite alaturi de aceasta. Pentru ca viata alaturi de ea va fi una armonioasa si echilibrata. In relatie vei primi exact ceea ce vrei si ce meriti. Sa nu iti fie teama sa iti pui inima pe tava deoarece niciodata nu vei suferi. Din contra, va accepta darul tau si va face tot posibilul sa te iubeasca si sa te faca fericit.

Pentru Balanta, iubirea este calea spre o experienta spirituala. Integrarea a doua polaritati - yin si yang - creeaza un sentiment interior al pacii care transporta Balanta intr-o stare de fericire divina. Pentru a impartasi aceasta dragoste divina si sentimentul unirii cu aceasta femeie, vei asigura o legatura spirituala profunda, care va imbunatati viata amandurora.

Asadar, iubeste o femeie Balanta pentru ca...

1. Este cea mai sincera femeie a zodiacului;

2. Dragostea ei este matura, pura, divina;

3. Alaturi de ea vei descoperi ce inseamna iubirea adevarata;

4. Te va iubi nu pentru ce ai, ci pentru inima si sufletul tau;

5. Nu te va rani niciodata.

