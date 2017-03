Recent, oamenii de stiinta au anuntat ca este mai bine sa fii singura decat intr-o relatie gresita. Studiul a fost publicat in revista stiintifica "Psihologia Familiei" si a aratat ca este mai bine sa fii singura decat sa traiesti alaturi de persoana gresita deoarece relatiile sunt puternic legate de sanatatea fizica si mentala.

Potrivit BrightSide, inainte de a ajunge la aceasta concluzie, cercetatorii de la Universitatea din Buffalo (New York, Statele Unite ale Americii) au petrecut doi ani analizand si monitorizand viata a 200 de tineri adulti care erau in relatii serioase. Nu conta daca era vorba despre o casatorie sau doar despre o relatie obisnuita de iubire (deoarece, spun specialistii, ambele influenteaza sanatatea noastra in aceeasi masura).

Multi dintre noi sunt de parere ca este mai bine sa fii intr-o relatie chiar daca nu te simti complet fericita cu persoana cu care esti. Iar acest lucru se intampla pentru ca oamenilor le este teama de singuratate, le este frica sa petreaca timp cu ei, sa afle cine sunt cu adevarat, sa se descopere.

Insa se pare ca un astfel de rationament poate avea un impact negativ asupra sanatatii noastre. Rezultatele au aratat ca partenerii care se simt confortabil intr-o relatie, care se inteleg, care sunt compatibili si nu au certuri zi de zi sunt mult mai sanatosi. Potrivit lui Ashley Barr, autorul principal al studiului, lipsa de stabilitate in relatii este conectata direct cu depresia, dependenta de alcool si probleme de sanatate in general.

Acelasi studiu a fost publicat si in jurnalul stiintific Psychosomatic Medicine, fiind facute publice chiar si cifrele; de exemplu, o persoana care are in mod constant certuri cu un partener prezinta un risc de 8,5% mai ridicat de a suferi de boli cardiovasculare decat cineva care este intr-o relatie sentimentala bazata de intelegere, respect si armonie.

foto interior: Everett Collection, Shutterstock

foto prima pagina: Oksana Yurlova , Shutterstock