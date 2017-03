In cautarea fericirii (The pursuit of Happyness) este unul dintre filmele preferate; filmul se bazeaza pe povestea lui Chris Gardner, un om care pierde totul insa, in cele din urma devine TOTUL.

Munceste din greu, este un tata extrem de atent si de iubitor cu fiul sau de doar cativa anisori, si incearca sa castige cat mai bine pentru ca familia lui sa fie fericita. Desi povestea reala este oarecum diferita de intriga filmului, din toate situatiile prin care trece intelegem ca Gardner este un om curajos, perseverent si foarte increzator in fortele proprii.

Sotia il paraseste, iar el trebuie sa traiasca un stil de viata la care nu s-a gandit niciodata. Nu mai are bani ca sa isi plateasca chiria, asa ca ramane fara adapost in timp ce trebuie sa aiba grija si de fiul sau. Lucreaza ca agent de vanzari, incercand sa vanda dispozitive medicale, insa in zadar. Mai tarziu gaseste un stagiu de sase luni fara plata la o firma. Seara trebuie sa isi ia fiul de la gradinita si sa fie la timp la coada pentru a obtine o camera oferita de autoritatile din oras oamenilor fara adapost. Viata lui este una dificila, pe care nu crezi ca ai putea sa o traiesti vreodata.

Talentele si abilitatile sale il ajuta sa castige increderea unor persoane importante. La final Chris reuseste sa primeasca un job platit in cadrul companiei si din acel moment viata lui se schimba radical.

Iata care sunt cele mai importante lectii de viata pe care le putem invata din acest film minunat.

1. Intotdeauna gandeste pozitiv

Suna foarte simplu, insa este destul de dificil sa faci asta. Mama lui Chris Gardner spunea "Daca vrei, intr-o zi poti face un milion de dolari.". Aceste cuvinte au fost cele care l-au ajutat pe Gardner intreaga viata. Indiferent de situatie, buna sau rea, el nu a renuntat niciodata.

2. Fii determinat

Oamenii de succes si-au antrenat mintea, stiu ce isi doresc de la viata si nu acorda atentie gandurilor negative care vin in drumul lor. Daca va amintiti scena in care Chris este stagiar, el da peste 200 de telefoane sau chiar mai multe intr-o singura zi, cautand clientul potrivit, acel om care este dispus sa asculte oferta lui. El renunta chiar si la pauza de masa doar pentru a suna cat mai multe persoane.

3. Inspira-te

O multime de oameni simt gelozie cand se gandesc la cat de succes sunt cei din jurul lor. Insa, daca va amintiti scena cand Chris intalneste o persoana necunoscuta pe strada, el ii spune "Arati asa fericit. Vreau sa stiu ce faci si cum o faci.". In loc sa fie gelos, el se inspira din viata oamenilor si are o atitudine pozitiva asupra vietii. Si el poate fi fericit, trebuie doar sa afle cum.

4. In viata nu exista scuze

Sunt multe persoane care isi gasesc scuze cand nu reusesc sa faca o anumita sarcina. Insa viata nu este despre scuze. Ca exemplu avem scena in care Chris Gardner merge la un interviu destul de important pentru un loc de munca. Cu o seara inainte de interviu, el este ocupat sa zugraveasca peretii apartamentului, apoi este arestat pentru ca nu si-a platit amenzile de circulatie si sta o noapte la politie. A doua zi dimineata, la interviu, apare imbracat cu hainele pline de vopsea.

El nu isi gaseste scuze si spune "Pot sa spun si eu ceva? Sunt genul de persoana care, daca imi pui o intrebare si nu stiu raspunsul, am sa iti spun ca nu stiu. Dar pun pariu ca stiu cum sa gasesc raspunsul... si il voi gasi!"

5. Nu lasa pe nimeni sa il influenteze.

Chris ii spunea mereu fiului sau: "Daca ai un vis, ai grija de el, protejeaza-l! Cand oamenii nu pot face un lucru, vor spune ca nici tu nu poti. Daca vrei ceva, trebuie sa-ti iei singur. Punct. Nu lasa niciodata pe nimeni sa-ti spuna ca nu poti face ceva! Nici macar pe mine. Ai inteles?"

6. Nu renunta niciodata

Este dus la inchisoare. Doarme in baie. Nu are ce sa manance. Este dat afara din apartamentul lui. Este parasit de sotie. Este concediat. Nu are bani. Insa nu renunta NICIODATA.

