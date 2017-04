Daca pana in urma cu cativa ani banii si numarul lucrurilor pe care un om le detine erau lucrurile care pareau ca garanteaza fericirea, in ultima vreme, suntem tot mai interesati de alte lucruri: intelesul vietii, crearea de conexiuni intre prieteni, starea de bine in viata, in general.

3 lucruri care te ajuta sa fii fericita in fiecare zi

1. Imprieteneste-te cu propriile emotii

Mahatma Gandhi era de parere ca gandurile sunt cele care ne creioneaza destinul si ca e important sa nu uitam ca vietile noastre sunt limitate numai de ceea ce gandim. Iar Mindbodygreen.com a scris despre trei lucruri care te pot ajuta sa fii fericita in fiecare zi.

Aloca-ti cateva minute in care sa stai in liniste, fara sa fii distrasa, si concentreaza-te pe respiratie.

foto interior si prima pagina: HPepper , Shutterstock