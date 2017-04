Meghan Markle, frumoasa actrita din serialul Suits si iubita Printului Harry, a avut un discurs minunat despre rolul femeii in societate.

Clipul cu ea a fost postat pe site-ul Goalcast si pe retelele de socializare si a devenit viral in scurt timp. Mai jos gasiti traducerea:

"Da.... femeile trebuie sa stea in bucatarie. Sa va spun o mica povestioara. Eram la scoala si imi amintesc ca ne uitam la un film. In timpul pauzei publicitare, a aparut o reclama pentru acest sapun lichid de vase, iar titlul spunea: "Femeile din intreaga tara se lupta cu grasimea de pe vase si tigai."

Imi amintesc ca am fost socata si suparata. M-am dus acasa si i-am spus tatalui meu ce s-a intamplat. El m-a incurajat sa scriu o serie de scrisori, asa ca nu am mai stat pe ganduri si m-am apucat de treaba. Am trimis aceste scrisori catre cele mai importante persoane la care m-am putut gandi. Cateva saptamani mai tarziu, am primit raspuns la scrisorile mele, in care eram incurajata de persoane precum Hillary Clinton, Linda Ellerbee si Gloria Allred. O luna mai tarziu, producatorul de detergent pentru vase a schimbat reclama.

In acel moment mi-am dat seama de amploarea actiunilor mele. La varsta de 11 ani am creat micul meu impact pentru ca am vrut egalitate. In acest sens dam dovada fetelor din intreaga lume ca vocile lor mici nu sunt de fapt deloc mici si ca acestea pot face o schimbare. Asta inseamna ca o sotie este egala cu sotul ei, o sora cu fratele ei. Nu are mai multe drepturi, nu are mai putine drepturi... ci este egala."

foto prima pagina: Goalcast , Facebook