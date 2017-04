Foarte multi oameni au impresia ca tot ce se intampla in jurul lor este un atac direct asupra lor. Acesta este adevarul. Reactiile noastre sunt legate de perspectivele, ranile si experientele noastre de-a lungul vietii.

In majoritatea cazurilor, este mult mai productiv si mai sanatos sa renuntam la opiniile (atat bune, cat si rele) pe care le au alte persoane cu privire la noi si sa ne ascultam intuitia. Sa permitem ca noi sa fim ghidul nostru in aceasta viata.

Iata care sunt cele 7 mantre importante care te pot ajuta sa nu mai iei lucrurile atat de personal si sa iti vezi de propriile interese. Acestea pot face o schimbare importanta in viata ta:

1. Nu lua lucrurile personal, chiar si atunci cand pare personal. Foarte rar oamenii fac anumite lucruri pentru tine. Ei fac tot ce fac doar pentru ei.

2. Este posibil sa nu poti controla toate lucrurile pe care oamenii le spun si le fac. Insa poti decide sa nu te lasi influentata de acestea.

3. Exista atat de multa libertate pe care o obtii doar in momentul in care te detasezi de parerile si comportamentele altor oameni. Modul in care se poarta alti oameni cu tine este problema lor, insa modul in care reactionezi este problema ta.

4. Ai un suflet suficient de bun, esti suficient de inteligenta, esti suficient de sanatoasa si suficient de puternica. Nu ai nevoie de alti oameni pentru a intelege asta. Ai incredere in tine!

5. Daca vrei cu adevarat sa faci o schimbare in viata ta, nu permite ca nimeni sa fie responsabil pentru tine. Nu mai permite altor persoane sa iti domine emotiile.

6. Toti oamenii dificili, reci si rautaciosi pe care i-ai intalnit au fost candva la fel de buni precum un copilas inocent. Si asta este tragedia vietii. Atunci cand oamenii sunt nepoliticosi, fii rabdatoare, fii atenta, fii cea mai buna. Ofera-le acestora "pauza" pe care speri sa o primesti si tu in cea mai grea zi a vietii tale... si nu regreta niciodata ca faci asta.

7. Ia in serios criticile constructive, dar nu le lua personal. Asculta-ti propria intuitie si las-o sa iti fie ghid in aceasta viata.