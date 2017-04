Am gasit aceasta mica intamplare pe o pagina de Facebook; in doar cateva zile de la postare, povestea a devenit virala strangand sute de mii de like-uri si share-uri de la oameni din lumea intreaga. Vrem sa o impartasim cu voi, prietenele noastre. In cazul in care considerati ca poate face o schimbare pentru o persoana draga din viata voastra, nu uitati sa o dati mai departe:

"Astazi imi dau seama ca tatal meu este cel mai bun tata pe care o persoana il poate avea. Este un sot incredibil pentru mama mea (mereu o face sa rada), nu a lipsit de la nicio serbare de-a mea. Imi amintesc ca statea mereu in primul rand si recita poezia alaturi de mine cand imi venea randul sa ies in fata. Acum am 17 ani si de fiecare data cand am o problema pot sa vorbesc cu el fara sa ma judece.

In aceasta dimineata, cand cautam prin cutia de instrumente ale tatalui meu pentru un cleste, am gasit o foaie veche, murdara, indoita. Era o pagina din jurnalul lui, scris cu exact o luna inainte de ziua in care eu m-am nascut.

"Am 18 ai, sunt un alcoolic care nu reuseste sa termine liceul si fara loc de munca. De luna viitoare pe aceasta lista va fi adaugat titlul de tata adolescent. Insa, Doamne, iti promit ca voi face tot posibilul pentru ca fetita mea sa se nasca intr-o familie fericita. Voi fi tatal pe care eu nu l-am avut niciodata."

Nu stiu cum a facut-o, insa a reusit. Este cel mai bun sot din lume si cel mai incredibil tata. "

foto interior si prima pagina: Halfpoint , Shutterstock