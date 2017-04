In timp ce Buddha isi croia drumul catre varful muntelui, a intalnit trei oameni: un barbat care statea sub un copac si medita, un barbat care statea in fata soarelui si medita si un barbat care dansa si zambea.

Toti cei trei barbati erau in cautarea fericirii adevarate, a iluminarii.

Cand Buddha a trecut pe langa primul om, acesta l-a oprit si l-a intrebat: "Cand voi intalni fericirea adevarata?"

Buddha a zambit si i-a raspuns ca va dura cel putin o mie de ani pentru ca el sa isi gaseasca fericirea. Dezamagit, barbatul si-a plecat capul si a continuat cu meditarea lui.

Buddha a trecut pe langa cel de-al doilea barbat, cel care statea sub razele soarelui. Barbatul i-a pus aceeasi intrebare, iar Buddha a avut acelasi raspuns pentru el ca si in cazul primului barbat.

Auzind acest lucru, barbatul a spus: "Trebuie sa sufar atat de mult pentru a intalni fericirea adevarata." Apoi si-a plecat capul si a continuat cu meditarea.

In timp ce Buddha trecea pe langa al treilea barbat, el a auzit aceeasi intrebare. Cu toate acestea, a venit cu acelasi raspuns: "Va dura cel putin o mie de ani pentru a gasi adevarata fericire."

Omul a zambit si a continuat sa danseze... iar in acel moment el si-a dat seama ce inseamna sa fii fericit cu adevarat. A fost iluminat.

Morala povestii: Totul depinde doar de tine. Fericirea este in tine, trebuie doar sa o descoperi. Nu astepta nimic pentru ca viata nu este despre viitor. Viata este despre prezent, despre ce se intampla in acest moment. Traieste. Iubeste. Fii fericita!

foto interior si prima pagina: GlebStock , Shutterstock