Heineken reuneste persoane necunoscute cu gandire si puncte de vedere complet diferite (de fapt direct opuse) si le convinge sa construiasca un bar impreuna intr-un experiment social realizat special pentru a depasi barierele intr-o lume prea polarizata.

In filmulet ne sunt prezentate trei echipe: un activist de mediu si un barbat care refuza sa creada ca schimbarea climatica exista, o femeie transgender si un barbat care spune nu accepta transexualii, o feminista si un barbat anti-feminism.

Cele trei echipe au fost provocate sa asambleze un mobilier in timp ce discuta despre personalitatea fiecaruia in parte (insa nu si despre parerile si punctele lor de vedere). Dupa ce au lucrat impreuna, li s-a aratat un film in care fiecare persoana spune direct ce simte, iar la final au posibilitatea sa plece sau sa se aseze la o bere cu cealalta persoana.

Reactiile si impresiile par a fi autentice si intr-o lume in care ni se spune ca suntem dependenti de social media acest clip arata puterea pe care o conexiune reala pe care o faci cu o persoana.

Va invit si pe voi sa urmariti acest filmulet.

foto prima pagina: captura Youtube