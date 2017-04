Femeia Scorpion are o energie care e imposibil de ignorat. Are mai multa vointa si erotism decat alte semne zodiacale.

Femeia Scorpion e una dintre cele mai ambitioase din lume. E setata pe succes si se plictiseste in viata de zi cu zi, asa ca are nevoie de entuziasm. Asta inseamna ca vrea sa traiasca la nivel inalt si are nevoie de o viata sexuala intensa.

Femeia Scorpion nu va fi niciodata satisfacuta daca nu are un partener incredibil in pat. Totusi, e necesar sa isi gaseasca dragostea, pentru ca apetitul sexual e la fel de mare ca cel emotional. La fel ca in toate aspectele din viata ei, femeia Scorpion nu se da la o parte de la nimic in relatiile de dragoste. Sentimentele ei puternice pot ajunge usor la nivel de obsesie, ceea ce le face geloase si razbunatoare, dar si extrem de loiale, potrivit Keen.com.

foto interior si prima pagina: Lia Koltyrina Shutterstock