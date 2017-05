Motivul suferintei noastre, in toate planurile vietii, este rezistenta pe care o avem fata de adevar. Uneori este greu sa accepti cele mai mari lectii ale vietii deoarece nu sunt in concordanta cu gandurile tale. Si, totusi, trebuie sa faci asta. Pentru ca astfel de lectii ne pot ajuta sa ne transformam viata, sa luam decizii importante, sa ne arate cum sa prosperam si sa gasim luminita de la capatul tunelului chiar si in cele mai dificile momente.

Iata care sunt cele 7 lectii dificile care ne pot ajuta sa ne construim un viitor mai frumos:

1. Fericirea nu incepe cu o relatie, cu o vacanta, un loc de munca sau mai multi bani. Incepe cu modul in care gandesti si cu lucrurile pe care le faci in fiecare zi.

2. Daca iti doresti sa fii fericita, trebuie sa inveti sa traiesti si cu nefericirea.

3. Nu conteaza cat de greu lucrezi, nu poti avea tot ce iti doresti in viata.

4. Fanteziile tale pot deveni cel mai mare dusman daca nu stii cum sa le controlezi.

5. Viata este limitata. Nu traiesti pe aceasta planeta vesnic.

6. Nu toata lumea in care ai incredere este de incredere (si chiar iti poate fi mai bine fara anumite relatii).

7. Este dificil sa cunosti adevarul, insa este si mai dificil sa fugi de el intreaga viata.

De tinut minte:

Fii buna intr-o lume care incearca sa iti influenteze fiecare miscare pe care o faci. Ia drumul mai putin batatorit deoarece acesta iti poate aduce cele mai frumoase satisfactii si bucurii.

Fa mai multe decat doar sa traiesti. Timpul trece. Bucura-te de fiecare moment pe care il ai. Redescopera-te cu fiecare zi, afla cine esti cu adevarat.

Cu totii existam. Intrebarea este: TRAIESTI?

De tinut minte. Din acest articol trebuie sa retii doar doua lucruri: INVATA si CREDE.

Invata. Experimenteaza. Invata de la altii. Ramai deschisa noutatilor, iesi din zona de confort. Pune-te acolo si simte adevarata viata. Vei reusi sa te dezvolti, sa fii putin mai increzatoare cu fiecare zi care trece.

Crede. Crede in tine si in capacitatea ta de a reusi. Crede in intuitia ta, mai ales cand trebuie sa alegi intre doua drumuri bune. Crede ca raspunsurile tale sunt acolo si te asteapta. Crede ca viata te va surprinde din nou si din nou si din nou. Crede ca aceasta calatorie a ta este destinatia. Crede ca meriti totul. Crede ca poti gasi fericirea.

