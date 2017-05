O femeie puternica are standardele ridicate. Nu se va multumi niciodata cu un barbat care nu o trateaza asa cum merita. Nu va tine cu dintii de prieteniile toxice doar pentru a nu ii rani pe cei dragi. Nu va lasa pe nimeni sa o doboare.

Insa tot ea, aceasta femeie puternica, se simte incredibil de nesigura. Se asteapta sa ajunga la stele, asa ca se uraste pentru zilele in care nu vrea sa se dea jos din pat sau pentru serile in care sta tolanita pe canapea si se uita la filme. Vrea sa faca mai mult. Vrea sa fie mai mult. Pentru ca stie ca este capabila de mai mult.

Este nesigura deoarece crede in potentialul ei si stie ca inca nu a ajuns acolo unde trebuie. Crede ca va reusi, insa doreste sa vada tot mai ulte progrese. Vrea sa stie ca este pe drumul cel bun. Ca puterea ei este justificata.

Nimeni nu vede cat de inspaimantata este. Nimeni nu stie ce batalii duce. Nimeni nu observa ca se lupta pentru a ramane acea femeie puternica pe care toti o stiu.

Pare femeia care are intotdeauna un as in maneca, femeia care le stie pe toate, careia nu ii este teama de nimic. Este cea mai curajoasa persoana pe care o stii. Pare chiar un super erou... insa este un suflet, este umana. Ea are nevoie de sprijin. Are nevoie de prietenii ei. Si, la fel ca noi toti, are nevoie de iubire.

Ea este foarte selectiva cu privire la persoanele pe care le pastreaza aproape, asadar daca faci parte din viata ei inseamna ca te iubeste. Simte ca meriti tot ce este mai bun asa ca incearca sa iti ofere totul. Sa iti umple sufletul cu cat mai multa fericire.

Insa asta este imposibil de facut... pentru ca ea nu poate controla viata altora. Insa incearca. Incearca sa ofere cadouri, sa imbratiseze cu cat mai multa iubire si sa asculte cat mai mult. Incearca sa fie amuzanta chiar si atunci cand esti la pamant.

Si toate aceste incercari o lasa fara puteri. Este dificil sa aiba grija de toata lumea... este de mirare cum supravietuieste. Insa o face. Si niciodata nu se plange. Gaseste intotdeauna suficienta putere si energie pentru a reusi sa ramana cu zambetul pe buze. Pentru ca este tipul de femeie care nu renunta. Este o curajoasa. Este o super femeie.

Chiar daca sunt momente in care nesiguranta o poate incetini, ea nu se opreste niciodata din drumul sau. Ignora vocile care ii spun ca nu poate reusi.

Ea face doar ce vrea sa faca - chiar si atunci cand nu stie daca poate duce totul pana la capat.

Intr-adevar, nu poti da vina pe ea pentru ca se simte nesigura. Este asa pentru ca are standardele ridicate. Pentru ca nu crede ca a facut suficient. Pentru ca stie ca poate mai mult si mai mult si mai mult. Pentru ca nu se va opri niciodata si pentru ca va face tot posibilul pentru ca visurile ei sa devina realitate.

foto interior si prima pagina: Chinnapong Shutterstock