Schimba tonul de apel al telefonului. Gaseste un nou loc pentru plimbari. Imbratiseaza o persoana pe care nu o cunosti. Concentreaza-te asupra detaliilor pe care le poti controla.

Fa-ti cadou o vacanta. Fa o lista cu lucrurile pe care nu le-ai facut si apuca-te de ele. Schimba-ti look-ul. Fa-ti un tatuaj daca vrei. Bucura-te de lucrurile marunte. Traieste pentru tine. Cand iti amintesti de el, zambeste. Cand simti nevoia sa ii scrii sau sa ii dai un semn, suna-ti cea mai buna prietena in schimb. Nu mai petrece atat de mult pe Facebook cautand detalii despre ce face el in aceste momente. Inchide ferestrele apartamentului si pune in boxe melodia ta preferata (pe repeat).

Fa o plimbare si fii recunoscatoare ca nu este nimeni care sa te conduca sau sa iti spuna pe unde sa mergi. Daca iti place, te vei pierde pe stradutele orasului.

Invata o limba noua, una din care nu intelegi nimic deocamdata.

Aminteste-ti de vremurile grele si cum le vezi acum, cate lucruri frumoase ai invatat din acele momente. Ramai optimista pentru ca viata este in continuare minunata.

Spune-i unei femei pe care nu o cunosti ca iti place parul sau rochia ei. Fa curatenie generala in casa, scapa de toate lucrurile pe care nu le-ai mai folosit in ultimul an. Te vei simti usurata.

Dezvolta o pasiune pentru cineva care traieste departe si cu care poti avea o relatie la distanta (o relatie de prietenie).

Pune o mana pe piept, in zona inimii, si cealalta mana in zona gatului pentru a iti simti pulsul. Stai linistita timp de cateva secunde in timp ce inspiri si expiri. Inchide ochii si reaminteste-ti ca esti inca aici... chiar daca el nu mai este. Inca mai ai un trup, un suflet, o inima... si toate sunt ale tale.

Vulnerabilitatea poate fi o slabiciune sau o putere incredibila. Ai incredere in tine. Poti merge mai departe. Trebuie doar sa iti doresti.

sursa material: thoughtcatalog