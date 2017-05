Am adunat cateva lectii importante pe care sa le accepti astfel incat sa treci mai usor peste un moment dificil. Daca simti ca exista persoane care au nevoie de aceste lectii, nu ezita sa le share-uiesti. Poti face o fapta buna :)

1. Doar pentru ca treci prin iad chiar acum nu inseamna ca niciodata nu vei mai zambi. Durerea este pur temporara. Tine minte de asta inainte de a renunta.

2. Peste un an vei fi o persoana cu totul diferita. Vei scapa de durere, de suferinta, vei fi mult mai puternica, mai plina de compasiune si mai buna. In fiecare zi ce trece, te dezvolti mult mai mult si esti mai departe de ceea ce iti provoaca durere.

3. Iarta-te! Este atat de important sa iti accepti greselile si sa inveti sa te ierti. Fa asta in fiecare zi, pas cu pas. Esti om, iti este permis sa ai defecte, sa fii in durere si calatoria ta nu trebuie oprita de autocritici. Ai suficient de multe lucruri carora trebuie sa le faci fata.

4. Ai grija de tine. Ai grija de mintea ta, de trupul si de sufletul tau. Nu permite nimanui sa iti spuna ca esti egoista in tot acest timp. Fii mai buna pentru tine si ofera-ti timp pentru a te vindeca si a te dezvolta.

5. Nu toate prieteniile au fost construite pentru a rezista. Iti vei da seama ca in momentele dificile, in care vei avea nevoie de sprijin, vor fi multe persoane care nici nu vor fi alaturi de tine. Au fost langa tine pentru ca ai indeplinit un rol in viata lor. Acum ca si tu ai nevoie de ajutor, ei iti vor intoarce spatele. Intelege ca nu exista o modalitate mai buna de a iti cunoaste adevaratii prieteni decat atunci cand te confrunti cu probleme dificile.

6. Lasa ca durerea sa te invete ce inseamna empatie. Lasa-ti durerea sa iti fie o lectie. Permite-i sa iti arate ca esti mult mai puternica decat crezi tu.

7. Nu mai incerca sa fii mereu alaturi de toata lumea. Ai si tu nevoie de relaxare. Ai si tu nevoie de timp pentru a iti vindeca inima ranita. Ia-ti putin timp liber si nu mai permite tuturor sa te copleseasca cu problemele lor.

8. Nu mai astepta masina timpului. Imi pare rau. Nu exista nicio modalitate de a da timpul inapoi si a repara ce s-a intamplat. Nu exista nicio modalitate de a schimba prin ce ai trecut. Poti invata din aceasta situatie si poti merge mai departe.

foto interior si prima pagina: Alex Tihonovs, Shutterstock