Imi pare rau, insa nu cred ca in aceasta lume exista o singura persoana pentru fiecare dintre noi. Nu mi se pare corect ca doar o singura persoana ne poate face fericiti pentru tot restul vietii noastre. Nu vreau sa imi petrec timpul in cautarea barbatului perfect, acel barbat care indeplineste toate criteriile mele. Si daca sufletul meu pereche traieste intr-un suflet indepartat din Australia... cum ni se mai pot intersecta caile.

Nu voi ajunge niciodata sa cred in dragostea de basme. Cred ca Cenusareasa a gresit; nu vreau sa cred ca nu vei gasi iubirea pana cand nu dai de printul care are pantoful de cristal pe care l-ai pierdut pe treptele palatului.

De fapt, nu cred ca avem un singur suflet pereche in aceasta viata. Nu cred in ochii care se intersecteaza intr-o camera aglomerata si nu cred in dragoste la prima vedere.

In schimb, cred ca exista un numar de oameni in lume cu care poti fi fericita. Si nu cred ca asta inseamna ca nu e romantic. Nu este vorba despre gasirea unei persoane perfect, ci despre gasirea unei persoane cu care te simti bine si alegerea de a fi cu acea persoana pentru ca vede tot ce este mai bun in tine.

Crezi in suflete pereche, insa nu crezi ca exista mai mult decat unul pentru fiecare persoana?

Ai voie sa gasesti mai multe iubiri si asta inseamna ca ai voie sa ai mai multe suflete pereche. Gasirea persoanei potrivite la momentul nepotrivit este un exemplu perfect de ce exista mai mult de o persoana perfecta pentru tine.

Sufletul tau pereche nu te asteapta cu un pantof din cristal care sa ti se potriveasca perfect. Nici vorba! Sufletul tau pereche este cel pe care il alegi pentru ca stii ca atunci cand esti cu el este exact acolo unde trebuie sa fii. Sufletul pereche este o persoana langa care alegi sa ramai nu doar la bine, ci si la greu, cand viata necesita sacrificii.

Daca vrei sa crezi in soarta, crede! Insa in loc sa crezi ca soarta te va conduce catre iubirea adevarata, crede ca exista cineva care te va iubi suficient si te va accepta asa cum esti tu.

Nu vana perfectiunea. Nu fugi dupa acel barbat perfect pe care l-ai descris pe o foaie de jurnal cand erai adolescenta. Cauta dragostea adevarata si atunci vei gasi barbatul langa care sa iti doresti sa fii 24 de ore din 24.

