Este timpul sa fim din nou copii. Sa uitam pentru putin timp de probleme, sa zambim mai mult, sa iubim mai cu foc, sa fim mai fericiti. Sa ne bucuram de viata si sa apreciem lucrurile marunte din viata noastra.

Autorul A.A. Milne a creat unul dintre cele mai frumoase personaje ale copilariei: Winnie The Pooh. Si pentru ca din cand in trebuie sa mai fim si copii, astazi am adunat cateva citate ce pot fi adevarate lectii de viata din care sa invatam cu totii:

Despre dragoste:

"Cum se scrie cuvantul IUBIRE?" - a intrebat porcusorul.

"Nu se scrie, se simte!" - a raspuns Pooh.

Despre increderea in tine:

"Promite-mi ca iti vei aminti intotdeauna asta: Tu esti mai curajos decat crezi, mai puternic decat pari si mai destept decat iti imaginezi."

Despre importanta lucrurilor mici:

"Uneori cele mai mici lucruri ocupa cea mai mare parte a inimii tale."

Despre puterea prezentei:

"Ce zi este?" - a intrebat Pooh.

"Este astazi." - a raspuns Porcusorul.

"Ziua mea preferata!"

Despre griji:

"Sa presupunem ca un copac cade peste noi, cum am mai iesi de sub el?" - a intrebat Porcusorul.

"Hai sa presupunem ca nu va cadea." - a raspuns Pooh dupa ce a stat putin pe ganduri.

"Inainte credeam ca pentru totdeauna exista, dar pentru totdeauna este prea frumos ca sa fie adevarat."

Despre iubire:

"Daca vei ajunge sa traiesti o suta de ani, atunci eu vreau sa traiesc o suta de ani minus o zi, pentru a nu trebui sa traiesc fara tine."

Despre curaj:

"Cand vezi pe cineva punandu-si cizmele cele mari, poti sa fii sigur ca o aventura este pe cale sa inceapa."

Despre bogatia din viata ta:

"Cat de norocs sunt sa am pe cineva de la care sa imi iau ramas bun cu greu."

Despre valoarea visurilor:

"Cred ca visam, asa ca nu trebuie sa mai stam despartiti mult timp. Daca tu esti in visul meu si eu sunt in visul tau putem fi impreuna tot timpul."

Despre bucuria adevarata:

"Nimeni nu poate fi trist cand vede un balon."

