Cum sa ai incredere in tine? Citeste sfaturile celor de la Huffington Post. Si scapa o data si pentru totdeauna de vocea aceea din capul tau care iti spune ca nu meriti mai mult sau mai bun! Vocea aceea nu este a ta!

De cate ori ai fost in culmea fericirii ca iti vei atinge un scop, dar te-ai lasat pagubasa inca dinainte de a incepe?

De cate ori ai avut o idee incredibila, dar te-ai auto-convins ca e mai bine sa n-o pui in aplicare?

Multi dintre noi “caram” inauntrul nostru indoiala de sine, fara sa stim. Credem ca nu suntem indeajuns de buni sa avem viata pe care o meritam. Ne auto-sabotam cand incercam sa ne implinim planurile.

Desi indoiala in propriile forte e programata in mintea noastra de mici, invata sa crezi in tine, acum ca esti adult si deciziile iti apartin.

