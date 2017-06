Respectul inseamna mai mult decat sa tina usa restaurantului pentru tine sau sa te lase sa iesi prima dintr-o incapere. Inseamna mai mult decat sa va plimbati de mana prin parc si sa iti cumpere o inghetata.

Respectul inseamna mai mult decat sa spuna "Multumesc" pentru cadoul pe care i l-ai oferit. Inseamna mai mult decat bunele maniere la masa si modul dragut in care se poarta cu chelnerii.

Respectul inseamna sa apara la usa mamei tale cu flori de sarbatori. Sa se ofere sa vina sa te ia de la munca atunci cand esti obosita, indiferent de ora. Sa te sune in loc sa iti trimita mesaje cand trebuie sa vorbiti despre ceva serios.

Respect este atunci cand iti trimite un mesaj cand stie ca va intarzia astfel incat sa nu iti faci griji, intrebandu-te pe unde este sau daca ai facut ceva care sa il supere. Respect este sa ii pese de tine pentru ca esti o parte importanta a vietii sale si meriti tot ce este mai bun.

Respectul inseamna sa iti asculte un argument, chiar daca nu este de acord cu ceea ce spui. Sa te lase sa vorbesti in loc sa tipe la tine, spunandu-ti ca te inseli. Inseamna comunicare si compromis.

Respectul inseamna sa fie sincer cu tine, chiar si atunci cand adevarul doare. Iti spune ce s-a intamplat, chiar daca nu iti place ceea ce auzi. Este sincer cu tine - fara exceptii.

Respectul inseamna sa te trateze in acelasi mod indiferent ca porti blugi sau o rochie. Pentru ca o femeie nu este definita prin modul in care arata sau se poarta - ci prin personalitatea pe care o are.

Respectul inseamna sa te introduca prietenilor sai ca iubita lui. Sa te protejeze cand mama lui sau altcineva face un comentariu urat la adresa ta. Sa iti dovedeasca prin fapte marunte ca esti importanta pentru el.

Respectul inseamna sa faca lucruri mici care inseamna totul.

Respectul este la fel de important ca dragostea in orice relatie deoarece arata cat de mult un barbat este atent la bunastarea ta, la fericirea ta.

Daca este dur cu tine, nu te respecta. Daca te face sa izbucnesti in lacrimi in fiecare noapte, nu te respecta. Daca te insala din nou si din nou, nu te respecta.

Si daca nu te respecta... nu te merita!

sursa material: thoughtcatalog