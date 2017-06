In momentul in care ma indragostesc, renunt sa mai las ca mintea sa gandeasca si imi las inima sa faca tot ce isi doreste. Logica nu mai exista pentru mine. Ignor ce are lumea de spus. Cand ma indragostesc, nu ma tem sa ma pierd in iubire si sa ofer tot ce am de oferit.

Insa adevaratul motiv pentru care nu sunt intr-o relatie este ca simt ca inca nu am gasit-o pe cea potrivita. Nu am intalnit acea persoana care se potriveste perfect standardelor mele. Nu am vazut calitatile pe care le caut la barbatii care par interesati de mine.

Nu ma grabesc sa gasesc un barbat. Prefer sa fiu pe cont propriu decat sa fiu cu cineva fata de care nu am sentimente speciale. Nu sunt genul de persoana care intra intr-o relatie de dragul de a spune tuturor ca sunt intr-o relatie.

Pentru mine, dragostea este mai degraba o legatura emotionala decat o insigna de onoare pe care o porti cu mandrie pe camasa zi de zi.

Poate ca sunt o femeie care pare destul de selectiva cand vine vorba despre alegerile sentimentale, insa stiu exact ce merit. Stiu ce vreau si de ce am nevoie intr-o relatie. Daca este sa ma indragostesc pana peste cap de cineva, atunci trebuie sa fiu 100% sigura ca va fi o relatie pe termen lung si nu doar ceva trecator.

Am nevoie de cineva care este hotarat sa ramana cu mine pana la sfarsit.

Este adevarat ca sunt tanara si ca ar trebui sa profit de acest timp, sa ma distrez si sa nu imi fac griji cu privire la sufletul pereche acum. Insa eu nu sunt asa. Nu am niciun interes sa imi pierd timpul cu jocuri de adolescenti. Nu imi place sa fiu cu cineva care nu este demn de iubirea si de afectiunea mea.

Stiu ce merit pentru ca imi pasa de mine si ma respect. Nu trebuie sa fiu intr-o relatie pentru a stii ce functioneaza si ce nu. Pot sa spun ceva daca totul este in regula fara a cunoaste cu adevarat acea persoana. Este responsabilitatea mea sa ma protejez si sa imi ofer doar lucrurile bune din aceasta lume.

Nu este un act de egoism sa spui ca te iubesti din cand in cand.

Sunt sigura pentru ca aceasta este alegerea mea. Aleg sa astept. Aleg sa nu ma multumesc cu un barbat despre care stiu ca nu este suficient de bun pentru mine. Mai degraba aleg sa fiu singura.

Si sunt cu adevarat fericita sa raman asa pana cand gandesc acel barbat.

