Oprah Winfrey vorbeste despre secretul care i-a schimbat viata si despre cat de toxici pot fi oamenii negativi atunci cand ii ai prin preajma.

Colegele noastre de la Garbo.ro au gasit un filmulet de doar cateva minute cu Oprah Winfrey care ne ofera probabil cea mai importanta lectie de viata de pana acum.

Fosta prezentatoare de televiziune vorbeste despre impactul pe care il au oamenii negativi in viata noastra si despre cat de important este sa fii puternic si sa alegi sa iti traiesti viata cu bucurie si fericire.

"A trebuit sa fac o curatenie generala in viata mea. Mi-am curatat viata de unii oameni a caror energie am realizat ca nu ma ajuta pe mine, persoana care vreau sa fiu in aceasta lume. Am recunoscut ca exista oameni care nu sunt gata sa isi asume responsabilitatea pentru energia pe care o a, asa ca am decis ca este timpul sa preiau aceasta responsabilitate cu privire la ce fel de energie permit sa ramana in spatiul meu, in viata mea, in sufletul meu. A fost o chestiune care mi-a schimbat viata.

Tot ce pot sa iti spun este ca nu vei reusi sa continui sa urci in viata ta, pana la nivelul unde trebuie sa fii, daca esti inconjurat de oameni negativi care te trag in jos.

Am invatat ca nu sunt doar responsabila pentru energia pe care o aduc in lume, ci si pentru energia cu care eu ma inconjor. Intr-o masura imensa. Acest mesaj este pentru toti cei care ma priviti acum: Stiu ca acest lucru este adevarat. Exista acesti oameni care iti sug energia din viata ta. Ei sug energia din tine, iar tu nu esti capabil sa fii cine ar trebui sa fii in lume, atata vreme cat continui sa traiesti alaturi de ei, sa ii crezi pe sugatorii de energie."

foto interior si prima pagina: Krista Kennell, Shutterstock