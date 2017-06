La inceputul acestui an a circulat pe retelele de socializare un filmulet cu o impletitura diferita, care a fost foarte apreciata de femeile din lumea intreaga. Este vorba despre impletitura pe dos, un look cu o tehnica noua, insa foarte usor de pus in practica. Cum imi place sa testez, am decis sa incerc sa o fac si eu. Ce a iesit... vedeti in tutorialul de mai jos :)

Cum se face impletitura pe dos?

Am impartit parul in doua sectiuni egale pe care le-am adus in fata. Am luat doua mini sectiuni din sectiunile principale (practic bretonul crescut) si le-am impartit in trei. Am inceput sa impletesc cele trei suvite, de fiecare data luand o noua suvita de par si adaugand-o in impletitura principala (un fel de impletitura spic).

La final am prins parul cu un elastic mic si transparent (Cosanzenele brunete pot folosi un elastic negru).

Cea mai interesanta parte vine acum: am luat impletitura si am trecut-o peste cap, la spate.

: un look diferit, foarte usor de obtinut.

Aceasta impletitura este perfecta pentru fetele cu parul lung.

