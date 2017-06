Dragostea si bucuria nu pot fi dezlipite de sufletul tau. Micile momente in care simti dragoste, bucurie sau pace profunda sunt posibile ori de cate ori un decalaj apare in fluxul gandirii. Pentru majoritatea oamenilor, astfel de lacune se intampla rar si numai accidental, in momentele in care pentru ei nu mai exista cuvinte. Dintr-o data, exista liniste interioara. Si in acea liniste exista o bucurie subtila, dar intensa... exista iubire, exista pace.

De obicei, astfel de momente sunt de scurta durata deoarece mintea isi reia rapid activitatea de zgomot pe care noi o numim gandire. Dragostea, bucuria si pacea nu pot inflori pana nu va eliberati de dominatia mintii. Dar acestea nu sunt emotii. Este vorba despre ceva mult mai puternic decat emotiile, la un nivel mult mai profund. Asadar, trebuie sa devii pe deplin constienta de emotiile tale.

Iubirea, bucuria si pacea sunt trei stari de legatura interioara cu sufletul, cu propria fiinta. Ca atare, nu au niciun opus. Acest lucru se datoreaza faptului ca ele apar dincolo de minte. Pe de alta parte, emotiile, care fac parte din mintea dualista, sunt supuse legii contrariilor. Acest lucru inseamna ca nu poti avea bine fara rau. Asadar, ceea ce uneori este gresit numit bucurie este, de obicei, parte din placerea de scurta durata a ciclului durere/ placere. Placerea este intotdeauna derivata din ceva din afara, in timp ce bucuria provine din interior. Simplul lucru care iti ofera placere astazi iti va oferi durere maine.

Dragostea adevarata nu te face sa suferi. Cum ar putea face asta? Nu se transforma dintr-o data in ura, asa cum nici bucuria reala nu se transforma in durere. Chiar si in cele mai dificile momente, dragostea ramane probabil cel mai pur sentiment din viata ta. Este o parte a starii tare naturale ce nu poate fi ascunsa, nu poate fi distrusa de minte.

Chiar si atunci cand cerul este puternic acoperit de nori, soarele nu a disparut.... este tot acolo, insa pe cealalta parte a norilor. Asa este si cu dragostea.

Adevarata iubire te ridica atunci cand esti la pamant, te tine de mana cand nu mai poti, te indruma pe drumul cel bun, iti sterge lacrimile si te convinge sa mergi mai departe. Adevarata iubire iti da aripi.

foto interior si prima pagina: Shipilov77777, Shutterstock