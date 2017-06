SANZIELENELE 2017. Sarbatoarea este a iubirii si a fertilitatii si este dedicata Sanzienelor sau Dragaicelor, personaje mitice nocturne, care apar in cete, de obicei in numar impar, canta si danseaza pe campuri in noaptea premergatoare zilei Sfantului Ioan Botezătorul, respectiv in noaptea de 23 spre 24 iunie.

Potrivit credintei populare, in aceasta noapte, cerurile se deschid, iar Sanzienele incep sa danseze, aceasta sarbatoare fiind a Soarelui, a dragostei, dar si a poftei de viata. De altfel, Sanzienele isi au originea intr-un stravechi cult solar, dar in prezent sunt asociate sarbatorii crestine a Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul si a Aducerii Moastelor Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava.

Denumirea provine, cel mai probabil, de la zeita silvestra Santa Diana, dar Sanzienelor li se mai spune Frumoasele, Zanele sau Dragaicele. In mitologia romana, sunt cunoscute si sub alte denumiri, precum: Danse, Valve, Iezme, Irodiade, Nagode, Vantoase, Zane, Domnite, Maiastre, Imparatesele Vazduhului si inca multe altele, in functie de regiune.

foto interior si prima pagina: Dzmitry Rasiukevich, Shutterstock