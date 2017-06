Sunt situatii in care uitam cat de frumoasa este viata si avem nevoie de cineva care sa ne reaminteasca asta. De data aceasta am apelat la forta Universului, care incearca mai tot timpul sa ne transmita anumite lucruri.

Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care Universul ar vrea sa le stii in acest moment:

1. Esti acolo unde trebuie sa fii

Indiferent de ce se intampla, ai ales acest spatiu si acest timp pentru ca sunt exact ce are nevoie sufletul tau sa creasca si sa se dezvolte in continuare. Exista lectii in fiecare problema cu care te confrunti, lectii pe care sufletul tau isi doreste sa le inveti. Insa nu trebuie sa ramai blocata unde esti acum; indrazneste sa iesi din zona de confort daca simti ca asta trebuie si fa schimbarile pe care le consideri necesare.

2. Ai deja tot ce iti trebuie

De ce mai ai nevoie? Nu mai pierde timpul facandu-ti griji cu privire la greselile din trecut sau alergand catre viitor. Timpul tau este acum. Viata ta este aici. Bucura-te de momentele frumoase din viata ta, traieste, lasa-te inspirata de frumusetea sufletelor din jurul tau.

Traieste, iubeste, iarta, zambeste si mergi mai departe!

3. Elibereaza-ti frica

Daca exista un lucru pe care nu il stiu sigur, acesta este ca nu traiesti cu adevarat. Nu esti libera cu adevarat daca traiesti cu temeri. Aceste frici pot fi de orice natura. De multe ori traim cu inima cat un purice pentru ca ne este teama de modul in care oamenii vor reactiona... sau pentru ca ne este frica de esec. Insa trebuie sa stim un lucru: frica are un scop - acela de a actiona ca un avertisment ca ceva nu se intampla asa cum trebuie.

Scapa de frica si mergi mai departe. Da, poate fi dificil, insa este cel mai frumos sentiment de care te poti bucura cand te eliberezi de aceste temeri.

4. Esti fericita

Este simplu. Chiar esti fericita. Unviersul vrea sa iti reamintesti cat de incredibila este aceasta viata, cat de scurt este timpul tau pe acest pamant si ca, indiferent unde esti sau ce faci, nu esti niciodata cu adevarat singura.

Crede-ma, esti fericita!

