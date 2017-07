Ce este acela miracol?

Cuvantul "miracol" provine din latina si inseamna ceva minunat. Wikipedia defineste miracolul ca o interpunere izbitoare a intervenitiei divine in univers prin care cursul obisnuit si functionarea naturii sunt rasturnate sau modificate.

Pentru multi oameni, insa, un miracol poate fi ceva putin probabil, dar bun si benefic sau poate fi practic. De exemplu, pentru multi castigarea la lotto este un miracol.

In timp ce scria cartea "The Power of Now", Eckhart Tolle a experimentat propriul sau miracol de loterie: "Nu aveam practic niciun venit (in acel moment) si traiam din economiile mele, care se scurgeau destul de repede. Am ramas fara bani cand ma apropiat de terminarea cartii. Am cumparat un bilet la loterie si am castigat 1000 de dolari, acesti bani ajutandu-ma sa ma mai descurc inca o luna."

Caracteristicile miracolelor:

- nu exista nicio ordine in miracole si nici nu exista miracole mici sau mari. Toate sunt la fel.

- miracolele sunt naturale. Acestea apar in mod natural ca expresii ale iubirii.

- miracolele ar trebui sa inspire recunostinta, nu respect.

Iata care sunt cei 3 pasi pentru a aduce minunile in viata ta:

1. Foloseste puterea recunostintei

Dupa ce identifici situatia in care ai vrea sa ai parte de un miracol, incepe sa folosesti puterea de recunostinta scriind o lista cu toate lucrurile pentru care esti recunoscatoare in acest domeniu (chiar daca nu crezi ca exista vreunul). Incearca sa mentionezi cat mai multe elemente pe lista ta.

De exemplu, daca vrei sa ai parte de un miracol pentru abundenta si prosperitate, scrie toate lucrurile pe care deja le ai in viata ta si pentru care esti recunoscatoare.

2. Foloseste puterea iertarii

Incepe o noua lista cu toate "problemele" cu care te confrunti in viata ta. Prin "problema" ma refer la ce nu iti aduce bucurie si pace.

Dupa ce ai scris aceasta lista, numeste-o "Lucruri de care ai vrea ca universul sa aiba grija".

3. Foloseste puterea unui jurnal-miracol

Pentru ultimul pas, incepe un jurnal-miracol. Incepe acest jurnal scriind "Miracolele pentru care sunt recunoscatoare" in partea de sus a paginii. Apoi enumara in fiecare zi toate miracolele, semnele, bucuriile, mesajele si sentimentele pe care le traiesti (atat mari cat si mici) pe tot parcursul zilei.

