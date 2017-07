Daca ai trecut printr-o despartire dificila si o relatie care te-a ranit - in care ai fost inselata, abuzata emotional sau fizic de un narcisist, psihopat sau sociopat - probabil ca ai nevoie sa exorcizezi acesti demoni prin discutii repetate despre ce nu a functionat. Discutiile cu prietenii ajuta insa intr-o anumita masura. Iata cateva lucruri de luat in considerare:

1. Multi oameni prefera sa nu aleaga o parte sau alta

Sunt sigur ca ai auzit unii oameni spunand: "Nu prea v-ati potrivit”. Acesta este un semn ca nu vor sa fie de o parte sau de alta sau sa se implice in conflict. Chiar si cei mai buni prieteni ti-ar putea spune asta, mai ales daca au auzit aceeasi poveste de prea multe ori. Poate ca nu iti pica bine insa nu te indoi de faptul ca iti vor binele si spera ca renuntarea la o relatie care nu a functionat iti va oferi spatiul necesar pentru a-ti gasi fericirea.

2. Unele persoane pot fi nevoite sa pastreze legatura cu ex-ul tau

Poate ca socializeaza in locurile frecventate de ex-ul tau, poate ca il intalnesc la locul de munca sau doar doresc sa-l pastreze ca prieten pe Facebook. Nu este nevoie sa faci o drama din asta sau sa rupi relatiile cu prietenii tai, cu exceptia cazului in care ex-ul dvs. a fost abuziv si singura modalitate de a te mentine in siguranta este sa tai toate legaturile. In aceste cazuri, este normal sa te astepti ca prietenii tai apropiati sa intrerupa legatura cu fostul.

3. Nu poti salva urmatoarea victima.

Aceasta este adesea unul dintre motivele noastre cele mai puternice pentru a raspandi adevarul despre un fost care s-a dovedit a fi un lup in haine de oaie: sa avertizam urmatoarea victima si sa o salvam de la nenorocire. Singura problema este ca noua cucerire nu te va crede. Vor crede ca vorbesti din invidie si se vor lasa orbite de indragosteala. Trebuie sa-i permiti sa isi invete propria lectie, chiar daca intr-un mod mai dur.

4. Preocuparea alimenteaza atasamentul.

Indiferent daca decizi sa vorbesti sau nu despre fosta relatie, limiteaza timpul petrecut gandindu-te la ex. Si cu cat ramai mai mult timp atasata de trecut, cu atat iti limitezi puterea de a merge inainte. Ancorarea in ceva ce nu mai este este o atitudine nesanatoasa, neatragatoare si, in cele din urma, plictisitoare.

