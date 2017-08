“Oamenii cred ca un suflet pereche te completeaza perfect si asta e ceea ce isi doreste toata lumea. Insa un adevarat suflet pereche este ca o oglinda, este acea persoana care iti arata tot ce te trage inapoi si este acea persoana care te pune fata in fata cu tine pentru a-ti putea schimba singur viata. Probabil ca un suflet pereche adevarat e cea mai importanta persoana pe care ti-e dat sa o intalnesti in viata, pentru ca-ti spulbera toate prejudecatile si te obliga sa te trezesti. Dar sa traiesti cu un suflet pereche pe veci? Nu. Prea dureros. Sufletele pereche vin in viata ta doar ca sa-ti arate o alta fata a ta, apoi pleaca. Rolul sufletului pereche este sa te zdruncine, sa-ti dizolve putin ego-ul, sa-ti arate obstacolele si adictiile pe care le ai, sa-ti deschida sufletul pentru ca o noua lumina sa poata patrunde in el. Sa te aduca la disperare, sa te faca sa-ti pierzi controlul in asa masura incat sa te determine sa-ti schimbi viata, sa te transformi”

– Elizabeth Gilbert

Imi amintesc cand aveam 20 de ani si ce gandire diferita aveam cu privire la romantism. Stiti despre ce vorbesc: intr-o zi intalnesti barbatul sau femeia visurilor tale si viata ta va fi completa. Inima ta va fi vindecata, iar tu te vei simti complet/a. Acest concept este atat de gresit in ceea ce priveste adevaratul suflet pereche.

Cand credem ca exista o alta persoana care ne poate face sa fim intregi, pe loc ne gandim ca noi suntem "incompleti"... ca avem nevoie de cineva pentru ca inima noastra sa bata asa cum trebuie, pentru ca sufletul nostru sa se simta fericit. Insa asa sa fie? Oare nu exista in noi aceasta putere?

Gandindu-ne ca suntem doar jumatati menite sa devenim intregi, cautam persoane care se vad si ele ca jumatati. Dar de ce facem acest lucru? Daca ne simtim ca un spirit spulberat cel mai probabil vom atrage persoane care gandesc la fel ca noi.

Adevarul este ca nu trebuie sa iluminezi viata altcuiva... ci calea ta. In relatii nu ne completam unul pe altul, ci suntem doua entitati diferite, unice, complete, care aleg sa isi uneasca destinele.

Un suflet pereche nu este persoana care iti aduce liniste prin sacrificarea propriei vieti. Cauta aceasta liniste de care ai nevoie in interiorul sufletului tau.

Vom intalni oameni in viata noastra care ne vor ajuta sa ne ridicam de la pamant fara sa ne mai fie teama si frica de ce va urma. Si vor face asta pentru ca tin la noi, nu pentru ca au o obligatie fata de noi.

Trebuie sa invatam sa ne acceptam pe noi insine si, mai presus de toate, sa ne iubim asa cum suntem.

Un suflet pereche poate fi partenerul de viata, un membru al familiei, un prieten... iar rolul lui in viata ta este sa fie precum o oglinda pentru tine.

"Care este diferenta dintre dragostea vietii tale si sufletul pereche?" - am intrebat eu.

"Prima este o alegere a inimii tale. A doua este o alegere a sufletului tau."

foto interior si prima pagina: Kar Tr, Shutterstock