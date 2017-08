Anul trecut am intalnit o tanara in autobuz. Plangea in tacere. Dupa cateva minute nu am mai suportat sa o vad asa si m-am asezat langa ea. Cu multe emotii am inceput o conversatie. Nu stiam cum va reactiona, insa nu puteam sa o vad cum sufere si sa nu fac nimic. Mi-a marturisit ca tocmai ce aflase ca logodnicul ei cu care urma sa se casatoreasca peste o luna o insela. Erau impreuna de 10 ani si nu stia ce sa faca pe mai departe. Se simtea lipsita de valoare.

Intr-o alta zi m-am asezat langa o batranica in parc si am inceput sa vorbim. Am aflat ca era singura pe lume, sotul ei murise in urma cu 7 ani, iar singurul sau fiu era plecat in Elvetia de mai bine de 15 ani; vorbeau la telefon o data pe luna.

Ce au in comun aceste doua povesti?

Nu avem nicio idee despre ce se intampla in sufletul altor oameni. Nu suntem cititori ai mintii. Nu stim daca persoanele din jurul nostru (indiferent daca le cunoastem sau nu) au cea mai buna zi din viata lor sau trec prin cel mai rau moment. Nu stim daca sunt sensibili sau puternici. Nu stim daca visurile lor s-au implinit sau au uitat sa mai viseze. Nu avem cum sa stim care este viata lor si nici ce se intampla cu ei.

Nu stim cat de real este zambetul lor de pe buze sau ce poveste spun lacrimile care le curg siroaie pe obraji. Nu cunoastem povestea lor. Si niciodata nu vom putea sa o stim cu adevarat.

De aceea, este important sa fim mai atenti la modul in care reactionam cu toti oamenii din jurul nostru. Cu cei care se uita urat la noi, cu cei care ne zambesc, cu cei care nu sunt politicosi, cu cei care nu indraznesc sa ne priveasca in ochi, cu cei care sunt tacuti.

Poate ca este persoana care iti taie calea in trafic... sau colegul care pare ca nu te place... sau femeia care trece pe langa tine pe strada si te analizeaza de sus pana jos, uitandu-se cu o privire incruntata la tine. Sa presupunem ca fiecare dintre acesti oameni trece prin turbulente emotionale pe care nu le putem intelege.

Esista o multime de suferinta in aceasta lume, iar singurul raspuns rational la toate acestea este sa fii cu zambetul pe buze. Sa fii amabil cu toate persoanele cu care iti intersectezi calea.

Indiferent de drumul pe care il ai in viata, invata sa ai sufletul bland si inima curata. Si... sa iti mai spun ceva... TE IUBESC. Fara sa cunosc viata ta, fara sa stiu detalii despre tine... iti marturisesc din suflet ca te iubesc!

