Niciodata sa nu spui niciodata spune o vorba inteleapta din batrani (nu-mi amintesc cine a spus-o prima data, la un search pe google in limba engleza primul nume care apare este Justin Bieber). Viata este ca un val, intr-o continua miscare si transformare. Atata vreme cat ne lasam purtati de el, suntem in armonie cu Universul si viata curge lin. Atunci cand ne impotrivim, existenta devine o lupta permanenta, o incercare fara sorti de izbanda de a iesi la suprafata si de a ajunge la un mal care se tot indeparteaza.

Trestia pe care vantul nu o rupe nu este o metafora a renuntarii si a umilintei, ci a unei atitudini flexibile in fata curgerii vietii. Universul ne vorbeste in permanenta si ne arata cea mai buna cale pentru noi. Atunci cand stii ca te vrea fericita si sanatoasa, este usor sa renunti la iluzia egoului si sa te lasi ghidata de semne. De la acele secvente numerice - 11:11, 14:14, 22:22 9:09 care se tot repeta la o voce soptita, de la glasul inimii la lucurile care se intampla in viata ta in mod miraculos, fara sa fie nevoie sa depui un efort extraordinar.

Din cand in cand, revino la visele tale din copilarie. Uita-te la desenele pe care le-ai facut atunci, citeste-ti compunerile, intreaba-ti parintii ce anume iti doreai sa fii atunci, ce anume iti placea sa faci. Pana la varsta de sapte ani suntem intr-un contact permanent cu sinele nostru autentic, cu chemarea sufletului nostru. Si doar acestea pot duce la o viata implinita si la manifestarea intregului potential, la a duce o viata autentica si libera. Nu este niciodata prea tarziu pentru asta, Nimeni si nimic nu iti poate sta in cale, doar tu.

Poate ca ai mai multe daruri, nu doar unul singur. Si cine spune ca un manager de succes nu poate renunta la un moment dat la cariera intr-o coporatie pentru a se dedica adevaratei sale pasiuni, pictura? Din ce in ce mai multi oameni incep sa acorde mai mare valoare experientelor frumoase de viata si legaturilor umane decat titlurilor, pozitiei sociale si castigurilor financiare de care nu au timp sa se bucure.

Asadar, nu spune niciodata, niciodata. Nu spune niciodata e prea tarziu sau nu pot. Fa un primul pas apoi restul vor veni de la sine.