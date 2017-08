Doar pentru putin timp... nu te mai uita in spatele tau.

Va fi o alegere destul de dificila, insa trebuie sa iti gasesti puterea de a face asta. Nu te mai uita in urma ta. Nu mai rascoli amintiri dureroase. Trecutul tau are un efect asupra ta. Este in regula sa il accepti si sa traiesti cu el. Pana la urma, greselile iti apartin in totalitate. Insa nu mai poti face nimic asupra lor. Asadar, nu mai lasa sa te controleze. Nu iti mai tine inima pe jar cand viitorul iti ofera atatea oportunitati minunate. Atatea usi pe care le poti deschide. Atatia oameni care te pot ajuta sa mergi mai departe.

Nu iti lua fericirea din fata ochilor. Nu trai in trecut cand lucruri interesante te asteapta. Iubiri care vor face fiecare celula din corpul tau sa tresare. Imbratisari care iti dau aripi. Saruturi care te fac sa simti ca ai fluturi in stomac.

Daca lasi ca trecutul sa te controleze in continuare, nu vei gasi niciodata un viitor plin de multumire, de stabilitate si de fericire. Vei purta bagajul inimii tale frante ca pe un rucsac de caramizi in spate, in fiecare relatie, epuizandu-te pe tine si pe cel pe care il iubesti. Iarta oamenii care ti-au gresit, iarta-te pe tine pentru toate deciziile nepotrivite pe care le-ai facut si care te-au adus aici. Pentru binele tale si de dragul fericirii tale viitoare, uita! Si incepe calatoria vietii tale.

Indiferent de ce faci acum, viata ta se va schimba. Nu se va intampla peste noapte. Cu siguranta nu va fi de pe o zi pe alta. Insa va veni un moment in care te vei trezi si iti vei da seama ca greutatea de pe piept ti-a fost luata. Si asta pentru ca ai ales sa nu mai privesti inapoi.

Si va veni o zi in care sufletul tau frumos va fi din nou curajos si va invata sa spuna "Te iubesc". O va face din inima si va fi pregatit pentru o noua poveste. Nu ii va mai fi teama de intuneric, de necunoscut, de cicatricile lasate din cauza iubirilor trecute. Va supravietui. Si va fi mai puternic ca niciodata. Va indrazni sa zboare din nou, sa ofere iubire, sa povesteasca intamplari. Si, intr-o zi, va putea sa priveasca in trecut si sa spuna adevarul fara a mai avea lacrimi in ochi. Pentru ca durerea nu va mai exista.

Asa ca, te rog, nu mai privi in urma ta, draga mea. Nu iti croi viata uitandu-te in trecut. Pentru ca drumul tau este in cealalta directie.