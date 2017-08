1. Banii nu rezolva toate problemele

Banii reprezinta un instrument insa nu si solutia suprema petru orice. Exista foarte multi oameni care traiesc cu foarte putin, dar au o viata minunata, plina si fericita dar si oameni bogati, profund nefericiti

foto interior si prima pagina: Dark Moon Pictures, Shutterstock

2. Nu poti multumi pe toata lumea

Nu este necesar ca toata lumea sa te aprobe, sa te placa sau sa te iubeasca. Este firesc sa iti doresti sa fii iubita, respectata, acceptata insa nu in detrimentul integritatii si fericirii tale. Nimeni nu iti poate da validarea pe care o cauti. Aceasta vine din interior.

3. Sanatatea ta este cel mai pretios bun al tau

Sanatatea este o comoara nepretuita - intotdeauna apreciaz-o, ingrijeste-o si protejeaza-o. Atunci cnad o ai, tinzi sa o iei de buna. Nu te culca pe o ureche. Mananca sanatos, fa miscare, gandeste pozitiv.

4. Universul nu se invarte in jurul tau

Fiecare dintre noi conteaza insa nimeni dintre noi nu este centrul Universului. Este normal sa fii constienta de ceea ce se intampla in viata voastra, insa nu ignora imaginea de ansamblu.

5. Nu este rusine sa nu stii

Nimeni nu are toate raspunsurile (in afara de Google). Nu este rusine sa spui "nu stiu". A pretinde ca esti perfecta nu inseamna ca si esti. Doar te apasa si te obliga sa tii pasul cu o imagine falsa. Cu totii facem greseli si ne confruntam cu probleme. Invatam si mergem mai departe. In afara de asta, nimanui nu ii plac oamenii perfecti. O mica vulnerabilitate iti aduce simpatie si ii ajuta pe ceilalti sa se identifice cu tine.

6. Iubirea este mai mult decat un sentimen: este o alegere.

Iubirea nu ti se intampla din senin. Aceea este indragosteala, teama de singuratate, atractie fizica. Iubirea este o alegere constienta. Inseamna renuntarea la frica, conexiunea cu inima ta si cu intreg Universul. Inseamna sa alegi sa traiesti aceasta stare indiferent de circumstantele exterioare. Este o alegere pe care o faci in fiecare zi. Sa ierti, sa fii buna, sa respecti, sa ajuti.