Femeilor li s-a acordat dreptul de a vota la 50 de ani dupa ce afro-americanii au primit acest drept. Sa nu mai spunem sa femeile de culoare au avut drept de vot si mai tarziu. Si tot in America, femeile au fost incluse in Drepturile Civile sub forma de gluma.

Adica drepturile noastre sunt de luat in deradere? Ne tin barbatii “la locul nostru”? Pai nu prea. Si-atunci ce se intampla? Ce au ei si ne trebuie noua pentru a echilibra balanta? Ei bine, si barbatii au ceea ce au si femeile puternice! Pentru ca femeile puternice stiu sa aiba aceleasi privilegii cu barbatii. Stiu ca au muncit pentru ele. Stiu ca le merita!

Conteaza increderea in tine

Da, femeile puternice stiu asta. Si pentru ca femeile puternice stiu sa se bucure de aceleasi pirivilegii cu barbatii adopta si ele acest comportament.

